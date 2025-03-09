https://ria.ru/20250309/gaza-2003919842.html

Израиль нанес авиаудар по Газе

Израиль нанес авиаудар по Газе - РИА Новости, 09.03.2025

Израиль нанес авиаудар по Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ВВС страны нанесли удар по группе палестинских боевиков на севере Газы в момент их закладки... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T14:22:00+03:00

2025-03-09T14:22:00+03:00

2025-03-09T14:22:00+03:00

в мире

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стив уиткофф

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ВВС страны нанесли удар по группе палестинских боевиков на севере Газы в момент их закладки взрывного устройства под землю. "В воскресенье были замечены несколько террористов, действующих вблизи войск ЦАХАЛ и пытающихся заложить взрывное устройство под землю на севере Газы. ВВС Израиля нанесли удар по террористам", - написала пресс-служба армии. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет. Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из анклава.

https://ria.ru/20250308/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году