https://ria.ru/20250309/gagarin-2003926653.html

Володин почтил память Гагарина

Володин почтил память Гагарина - РИА Новости, 09.03.2025

Володин почтил память Гагарина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин почтил память первого космонавта планеты Юрия Гагарина в годовщину со дня его рождения, отметив в своем Telegram-канале,... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T15:23:00+03:00

2025-03-09T15:23:00+03:00

2025-03-09T15:23:00+03:00

общество

космос - риа наука

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юрий гагарин (космонавт)

вячеслав володин

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин почтил память первого космонавта планеты Юрия Гагарина в годовщину со дня его рождения, отметив в своем Telegram-канале, что человек жив, пока жива память о нем. "Сегодня день рождения первого человека, покорившего космос, — Юрия Гагарина. Ему бы исполнился 91 год… Человек жив, пока память о нём жива", - написал Володин. Он отметил, что для Гагарина Саратовская область была "местом притяжения". По словам председателя ГД, именно здесь, в местном аэроклубе, Гагарин впервые встал на крыло, выполнив 196 полётов на самолёте Як-18. Он добавил, что в 1961 году "Восток-1" после легендарного покорения космоса приземлился на саратовскую землю, недалеко от Волги.

https://ria.ru/20240309/gagarin-1931067723.html

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Ольга Фомченкова

общество, космос - риа наука, саратовская область, юрий гагарин (космонавт), вячеслав володин, госдума рф, як-18