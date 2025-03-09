https://ria.ru/20250309/gagarin-2003926653.html
Володин почтил память Гагарина
Володин почтил память Гагарина - РИА Новости, 09.03.2025
Володин почтил память Гагарина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин почтил память первого космонавта планеты Юрия Гагарина в годовщину со дня его рождения, отметив в своем Telegram-канале,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:23:00+03:00
2025-03-09T15:23:00+03:00
2025-03-09T15:23:00+03:00
общество
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юрий гагарин (космонавт)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин почтил память первого космонавта планеты Юрия Гагарина в годовщину со дня его рождения, отметив в своем Telegram-канале, что человек жив, пока жива память о нем. "Сегодня день рождения первого человека, покорившего космос, — Юрия Гагарина. Ему бы исполнился 91 год… Человек жив, пока память о нём жива", - написал Володин. Он отметил, что для Гагарина Саратовская область была "местом притяжения". По словам председателя ГД, именно здесь, в местном аэроклубе, Гагарин впервые встал на крыло, выполнив 196 полётов на самолёте Як-18. Он добавил, что в 1961 году "Восток-1" после легендарного покорения космоса приземлился на саратовскую землю, недалеко от Волги.
https://ria.ru/20240309/gagarin-1931067723.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, космос - риа наука, саратовская область, юрий гагарин (космонавт), вячеслав володин, госдума рф, як-18
Общество, Космос - РИА Наука, Саратовская область, Юрий Гагарин (космонавт), Вячеслав Володин, Госдума РФ, Як-18
Володин почтил память Гагарина
Володин в день рождения Гагарина заявил, что человек жив, пока жива память о нем