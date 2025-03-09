Рейтинг@Mail.ru
Володин почтил память Гагарина - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/gagarin-2003926653.html
Володин почтил память Гагарина
Володин почтил память Гагарина - РИА Новости, 09.03.2025
Володин почтил память Гагарина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин почтил память первого космонавта планеты Юрия Гагарина в годовщину со дня его рождения, отметив в своем Telegram-канале,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:23:00+03:00
2025-03-09T15:23:00+03:00
общество
космос - риа наука
саратовская область
юрий гагарин (космонавт)
вячеслав володин
госдума рф
як-18
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000138660_0:118:2726:1651_1920x0_80_0_0_32a09f8c3c920c4eb046075a8dd33579.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин почтил память первого космонавта планеты Юрия Гагарина в годовщину со дня его рождения, отметив в своем Telegram-канале, что человек жив, пока жива память о нем. "Сегодня день рождения первого человека, покорившего космос, — Юрия Гагарина. Ему бы исполнился 91 год… Человек жив, пока память о нём жива", - написал Володин. Он отметил, что для Гагарина Саратовская область была "местом притяжения". По словам председателя ГД, именно здесь, в местном аэроклубе, Гагарин впервые встал на крыло, выполнив 196 полётов на самолёте Як-18. Он добавил, что в 1961 году "Восток-1" после легендарного покорения космоса приземлился на саратовскую землю, недалеко от Волги.
https://ria.ru/20240309/gagarin-1931067723.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000138660_0:2:2726:2047_1920x0_80_0_0_6bd0417edfb0fdd0a4ec022525edde7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, космос - риа наука, саратовская область, юрий гагарин (космонавт), вячеслав володин, госдума рф, як-18
Общество, Космос - РИА Наука, Саратовская область, Юрий Гагарин (космонавт), Вячеслав Володин, Госдума РФ, Як-18
Володин почтил память Гагарина

Володин в день рождения Гагарина заявил, что человек жив, пока жива память о нем

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКосмонавт Юрий Гагарин
Космонавт Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Космонавт Юрий Гагарин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин почтил память первого космонавта планеты Юрия Гагарина в годовщину со дня его рождения, отметив в своем Telegram-канале, что человек жив, пока жива память о нем.
"Сегодня день рождения первого человека, покорившего космос, — Юрия Гагарина. Ему бы исполнился 91 год… Человек жив, пока память о нём жива", - написал Володин.
Он отметил, что для Гагарина Саратовская область была "местом притяжения". По словам председателя ГД, именно здесь, в местном аэроклубе, Гагарин впервые встал на крыло, выполнив 196 полётов на самолёте Як-18. Он добавил, что в 1961 году "Восток-1" после легендарного покорения космоса приземлился на саратовскую землю, недалеко от Волги.
Летчики-космонавты, герои Советского Союза Юрий Гагарин и Павел Попович на трибуне для гостей во время первомайской демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве, 1963 год - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Девять жизней Гагарина. Малоизвестные факты о первом космонавте
9 марта 2024, 08:00
 
ОбществоКосмос - РИА НаукаСаратовская областьЮрий Гагарин (космонавт)Вячеслав ВолодинГосдума РФЯк-18
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала