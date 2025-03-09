Рейтинг@Mail.ru
В ЕП назвали идею размещения миротворцев на Украине абсурдной - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/evrosoyuz-2003876802.html
В ЕП назвали идею размещения миротворцев на Украине абсурдной
В ЕП назвали идею размещения миротворцев на Украине абсурдной - РИА Новости, 09.03.2025
В ЕП назвали идею размещения миротворцев на Украине абсурдной
Рассуждения о возможном размещении миротворческого контингента западноевропейских стран на украинской территории являются абсурдными, ведь миротворцы должны... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T07:26:00+03:00
2025-03-09T07:26:00+03:00
украина
россия
словакия
дмитрий песков
сергей лавров
оон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983347613_4:0:1085:608_1920x0_80_0_0_0fc07033cc838546a97b20f456b17d29.jpg
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Рассуждения о возможном размещении миротворческого контингента западноевропейских стран на украинской территории являются абсурдными, ведь миротворцы должны быть объективными и беспристрастными, а Запад стал частью конфликта вокруг Украины, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "Я думаю, что идея о том, чтобы западноевропейские военные и солдаты были размещены на территории Украины, абсурдна. Потому что вы не можете быть миротворцем, когда вы вовлечены в конфликт. Вы являетесь одной из сторон этого конфликта, я имею в виду западноевропейские страны. Можете ли вы представить, что шведы, британцы, французы или поляки будут беспристрастными, объективными или что-то в этом роде", - сказал Блага в беседе с агентством. По его словам, миротворцы обязаны быть объективными. "Да, я могу допустить, что, например, бразильцы беспристрастны. Я могу представить, что, например, Чили или Парагвай беспристрастны. Но не британцы или не шведы. В Швеции, в Великобритании, в Польше есть история ненависти к России. Они не могут быть миротворческой силой. Вот почему я думаю, что это просто абсурдная идея. В конце концов, это могут быть только некоторые страны, которые действительно беспристрастны, которые не являются русофобскими, которые не полны ненависти к России", - считает евродепутат. Он допустил, что возможно размещение миротворческого контингента ООН. "Когда начнутся какие-либо переговоры, будет какой-то мирный договор, тогда да, могут быть размещены контингенты Организации Объединенных Наций, которые будут поддерживать мир. Это всегда происходит после подобных соглашений и мирных процессов. Но это не могут быть британцы, это не могут быть поляки, это не могут быть шведы и другие западные русофобские нации. Так что данная идея в рамках этой войны абсурдна", - заключил Блага. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине.
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html
украина
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983347613_174:0:985:608_1920x0_80_0_0_e37b60630a90994bd020bf6cc2baaf7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, словакия, дмитрий песков, сергей лавров, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Россия, Словакия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, ООН, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
В ЕП назвали идею размещения миротворцев на Украине абсурдной

Депутат ЕП Блага назвал идею размещения миротворцев на Украине абсурдной

© RTДепутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© RT
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Рассуждения о возможном размещении миротворческого контингента западноевропейских стран на украинской территории являются абсурдными, ведь миротворцы должны быть объективными и беспристрастными, а Запад стал частью конфликта вокруг Украины, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
"Я думаю, что идея о том, чтобы западноевропейские военные и солдаты были размещены на территории Украины, абсурдна. Потому что вы не можете быть миротворцем, когда вы вовлечены в конфликт. Вы являетесь одной из сторон этого конфликта, я имею в виду западноевропейские страны. Можете ли вы представить, что шведы, британцы, французы или поляки будут беспристрастными, объективными или что-то в этом роде", - сказал Блага в беседе с агентством.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
"Молча терпим". Фицо сделал заявление о воюющих за Украину нацистах
9 сентября 2024, 15:39
По его словам, миротворцы обязаны быть объективными. "Да, я могу допустить, что, например, бразильцы беспристрастны. Я могу представить, что, например, Чили или Парагвай беспристрастны. Но не британцы или не шведы. В Швеции, в Великобритании, в Польше есть история ненависти к России. Они не могут быть миротворческой силой. Вот почему я думаю, что это просто абсурдная идея. В конце концов, это могут быть только некоторые страны, которые действительно беспристрастны, которые не являются русофобскими, которые не полны ненависти к России", - считает евродепутат.
Он допустил, что возможно размещение миротворческого контингента ООН.
"Когда начнутся какие-либо переговоры, будет какой-то мирный договор, тогда да, могут быть размещены контингенты Организации Объединенных Наций, которые будут поддерживать мир. Это всегда происходит после подобных соглашений и мирных процессов. Но это не могут быть британцы, это не могут быть поляки, это не могут быть шведы и другие западные русофобские нации. Так что данная идея в рамках этой войны абсурдна", - заключил Блага.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Миф о миротворцах — зачем Европа обсуждает планы ввода войск на Украину
12 декабря 2024, 08:00
 
УкраинаРоссияСловакияДмитрий ПесковСергей ЛавровООНСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала