https://ria.ru/20250309/evrosoyuz-2003876802.html

В ЕП назвали идею размещения миротворцев на Украине абсурдной

В ЕП назвали идею размещения миротворцев на Украине абсурдной - РИА Новости, 09.03.2025

В ЕП назвали идею размещения миротворцев на Украине абсурдной

Рассуждения о возможном размещении миротворческого контингента западноевропейских стран на украинской территории являются абсурдными, ведь миротворцы должны... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T07:26:00+03:00

2025-03-09T07:26:00+03:00

2025-03-09T07:26:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Рассуждения о возможном размещении миротворческого контингента западноевропейских стран на украинской территории являются абсурдными, ведь миротворцы должны быть объективными и беспристрастными, а Запад стал частью конфликта вокруг Украины, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "Я думаю, что идея о том, чтобы западноевропейские военные и солдаты были размещены на территории Украины, абсурдна. Потому что вы не можете быть миротворцем, когда вы вовлечены в конфликт. Вы являетесь одной из сторон этого конфликта, я имею в виду западноевропейские страны. Можете ли вы представить, что шведы, британцы, французы или поляки будут беспристрастными, объективными или что-то в этом роде", - сказал Блага в беседе с агентством. По его словам, миротворцы обязаны быть объективными. "Да, я могу допустить, что, например, бразильцы беспристрастны. Я могу представить, что, например, Чили или Парагвай беспристрастны. Но не британцы или не шведы. В Швеции, в Великобритании, в Польше есть история ненависти к России. Они не могут быть миротворческой силой. Вот почему я думаю, что это просто абсурдная идея. В конце концов, это могут быть только некоторые страны, которые действительно беспристрастны, которые не являются русофобскими, которые не полны ненависти к России", - считает евродепутат. Он допустил, что возможно размещение миротворческого контингента ООН. "Когда начнутся какие-либо переговоры, будет какой-то мирный договор, тогда да, могут быть размещены контингенты Организации Объединенных Наций, которые будут поддерживать мир. Это всегда происходит после подобных соглашений и мирных процессов. Но это не могут быть британцы, это не могут быть поляки, это не могут быть шведы и другие западные русофобские нации. Так что данная идея в рамках этой войны абсурдна", - заключил Блага. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине.

https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, словакия, дмитрий песков, сергей лавров, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире