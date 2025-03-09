https://ria.ru/20250309/evroparlament-2003886137.html

В Словакии призвали ЕС к участию в переговорах с Россией

В Словакии призвали ЕС к участию в переговорах с Россией - РИА Новости, 09.03.2025

В Словакии призвали ЕС к участию в переговорах с Россией

Евросоюз должен участвовать в переговорах с Россией, но этому мешают европейские милитаристы, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T09:26:00+03:00

2025-03-09T09:26:00+03:00

2025-03-09T09:36:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Евросоюз должен участвовать в переговорах с Россией, но этому мешают европейские милитаристы, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "Вы не можете просто подойти к столу и сказать: "О, вы, русские, плохие". Это не переговоры. Это просто ненависть. Это просто психоз… Да, вы правы. Европейский союз должен участвовать в переговорах с русскими", - сказал Блага в беседе с агентством. Он добавил, что переговоры могут идти в разных форматах: с участием США, Украины, по отдельности или вообще без них. По его словам, в настоящее время этому мешают милитаристские настроения в Европе. "Это просто выбор Европы. И ЕС в этой ситуации смешон, действительно смешон. Как маленький ребенок, кричащий: "Я хочу быть за столом, я хочу быть за столом". Но, в конце концов, это решение милитаристов в Евросоюзе не быть за ним", - подчеркнул Блага.

https://ria.ru/20250307/peskov-2003607028.html

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