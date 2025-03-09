Рейтинг@Mail.ru
В Словакии призвали ЕС к участию в переговорах с Россией - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 09.03.2025 (обновлено: 09:36 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/evroparlament-2003886137.html
В Словакии призвали ЕС к участию в переговорах с Россией
В Словакии призвали ЕС к участию в переговорах с Россией - РИА Новости, 09.03.2025
В Словакии призвали ЕС к участию в переговорах с Россией
Евросоюз должен участвовать в переговорах с Россией, но этому мешают европейские милитаристы, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:26:00+03:00
2025-03-09T09:36:00+03:00
в мире
европа
россия
словакия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102073/28/1020732888_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_d3190a3db16def8b0ed88dacbc507dc8.jpg
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Евросоюз должен участвовать в переговорах с Россией, но этому мешают европейские милитаристы, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "Вы не можете просто подойти к столу и сказать: "О, вы, русские, плохие". Это не переговоры. Это просто ненависть. Это просто психоз… Да, вы правы. Европейский союз должен участвовать в переговорах с русскими", - сказал Блага в беседе с агентством. Он добавил, что переговоры могут идти в разных форматах: с участием США, Украины, по отдельности или вообще без них. По его словам, в настоящее время этому мешают милитаристские настроения в Европе. "Это просто выбор Европы. И ЕС в этой ситуации смешон, действительно смешон. Как маленький ребенок, кричащий: "Я хочу быть за столом, я хочу быть за столом". Но, в конце концов, это решение милитаристов в Евросоюзе не быть за ним", - подчеркнул Блага.
https://ria.ru/20250307/peskov-2003607028.html
европа
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102073/28/1020732888_228:0:1915:1265_1920x0_80_0_0_7b6e898a3c300ae97289e988e9ed0477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, словакия, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Словакия, Евросоюз
В Словакии призвали ЕС к участию в переговорах с Россией

Депутат ЕП Блага: ЕС должен вести переговоры с РФ, но мешают милитаристы

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза
Флаги Словакии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Евросоюз должен участвовать в переговорах с Россией, но этому мешают европейские милитаристы, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
"Вы не можете просто подойти к столу и сказать: "О, вы, русские, плохие". Это не переговоры. Это просто ненависть. Это просто психоз… Да, вы правы. Европейский союз должен участвовать в переговорах с русскими", - сказал Блага в беседе с агентством.
Он добавил, что переговоры могут идти в разных форматах: с участием США, Украины, по отдельности или вообще без них. По его словам, в настоящее время этому мешают милитаристские настроения в Европе.
"Это просто выбор Европы. И ЕС в этой ситуации смешон, действительно смешон. Как маленький ребенок, кричащий: "Я хочу быть за столом, я хочу быть за столом". Но, в конце концов, это решение милитаристов в Евросоюзе не быть за ним", - подчеркнул Блага.
Европейские солдаты принимают участие в военных учениях - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Кремле предупредили о готовности принять меры из-за милитаризации ЕС
7 марта, 13:05
 
В миреЕвропаРоссияСловакияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала