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В Словакии призвали ЕС к участию в переговорах с Россией
В Словакии призвали ЕС к участию в переговорах с Россией - РИА Новости, 09.03.2025
В Словакии призвали ЕС к участию в переговорах с Россией
Евросоюз должен участвовать в переговорах с Россией, но этому мешают европейские милитаристы, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:26:00+03:00
2025-03-09T09:26:00+03:00
2025-03-09T09:36:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Евросоюз должен участвовать в переговорах с Россией, но этому мешают европейские милитаристы, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "Вы не можете просто подойти к столу и сказать: "О, вы, русские, плохие". Это не переговоры. Это просто ненависть. Это просто психоз… Да, вы правы. Европейский союз должен участвовать в переговорах с русскими", - сказал Блага в беседе с агентством. Он добавил, что переговоры могут идти в разных форматах: с участием США, Украины, по отдельности или вообще без них. По его словам, в настоящее время этому мешают милитаристские настроения в Европе. "Это просто выбор Европы. И ЕС в этой ситуации смешон, действительно смешон. Как маленький ребенок, кричащий: "Я хочу быть за столом, я хочу быть за столом". Но, в конце концов, это решение милитаристов в Евросоюзе не быть за ним", - подчеркнул Блага.
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в мире, европа, россия, словакия, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Словакия, Евросоюз
В Словакии призвали ЕС к участию в переговорах с Россией
Депутат ЕП Блага: ЕС должен вести переговоры с РФ, но мешают милитаристы