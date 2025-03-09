https://ria.ru/20250309/evroparlament-2003880922.html

Евродепутат рассказал о реакции в ЕС на провал Зеленского в Вашингтоне

Евродепутат рассказал о реакции в ЕС на провал Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 09.03.2025

Евродепутат рассказал о реакции в ЕС на провал Зеленского в Вашингтоне

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в беседе с РИА Новости предположил, что несколько его коллег по Европарламенту расплакались, когда... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T08:28:00+03:00

2025-03-09T08:28:00+03:00

2025-03-09T09:25:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в беседе с РИА Новости предположил, что несколько его коллег по Европарламенту расплакались, когда увидели провал Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом. "Я думаю, что несколько моих коллег в Европейском парламенте рыдали, когда это увидели. Что касается меня, я смеялся. Это было лучшее кино, которое я когда-либо видел. Комедийный фильм, я бы сказал. Это был нонсенс. Когда я увидел, как приехал Зеленский, он был таким наглым, высокомерным по отношению к американскому президенту, который оплачивает его войну", - сказал Блага в беседе с агентством. По его словам, Зеленскому стоило бы быть порядочнее и вести себя взрослее. "Но он не вел себя как взрослый", - подчеркнул словацкий евродепутат. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250306/peregovory-2003332311.html

https://ria.ru/20250308/zelenskiy-2003830835.html

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в мире, сша, словакия, владимир зеленский, дональд трамп, майк джонсон, европарламент, евросоюз