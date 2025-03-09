Рейтинг@Mail.ru
Европарламентарий заявил, что политики в ЕС настроены только воевать - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/evropa-2003878306.html
Европарламентарий заявил, что политики в ЕС настроены только воевать
Европарламентарий заявил, что политики в ЕС настроены только воевать - РИА Новости, 09.03.2025
Европарламентарий заявил, что политики в ЕС настроены только воевать
Политики в Евросоюзе, в том числе в Европейском парламенте, в ужасе от перспективы наступления мира на Украине, потому что настроены только воевать, заявил РИА... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T07:49:00+03:00
2025-03-09T07:49:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
европарламент
нато
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/11/1549431102_0:201:3283:2047_1920x0_80_0_0_547b9707c40d5fab928625de5acfa446.jpg
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Политики в Евросоюзе, в том числе в Европейском парламенте, в ужасе от перспективы наступления мира на Украине, потому что настроены только воевать, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. "Они в ужасе от перспективы мира. Они в ужасе, потому что хотят воевать, воевать и воевать, как сказал (президент США) Дональд Трамп о (Владимире) Зеленском. То же самое касается европейских политиков в западных странах и в Европейском парламенте. Я так разочарован этим, потому что Европейский союз… был основан на мире и на экономическом процветании. Это было главной ценностью и идеей Европейского союза", - сказал Блага в беседе с агентством. Он указал, что в настоящее время Евросоюз основан на войне и милитаризме. "Это просто безумие. Вот почему я против того, что делает Европейский Союз против России. Союз изолирован. Вы можете видеть, что русские сейчас в хороших отношениях с Китаем, Бразилией, Латинской Америкой, Африкой, Азией, теперь даже с Соединенными Штатами. Это (Европа) - единственная часть мира, которая все еще русофобская, хочет продолжения войны против России", - подчеркнул Блага. По его словам, Европейскому союзу нужно поддерживать хорошие отношения с Россией. "Мы нуждаемся в этом экономически. Без дешевых источников энергии из Российской Федерации наша модель, наша экономическая модель неустойчива. Мы не будем конкурентоспособны в мировой экономике. Так что мы погибнем через несколько лет. Вот почему я думаю, что единственное решение, если мы будем придерживаться здравого смысла и вести диалог с русскими", - отметил словацкий евродепутат. Он заявил, что Москве нужно дать твердые гарантии, что НАТО не будет расширяться к российским границам. "Это единственное решение. И я надеюсь, что это произойдет, потому что после перемен в Соединенных Штатах существует большая возможность сделать это", - заключил Блага. По его словам, единственное возможное будущее – диалог Запада с Россией. "Когда мы говорили об этом полгода назад, год назад… с первой секунды этого конфликта... нас называли русскими шпионами. Внезапно Трамп говорит то же самое, и все в Европейском Союзе в ужасе. Но как мы можем положить конец этому конфликту без диалога, без мирных отношений? Так что даже во времена холодной войны, когда были СССР и США, политики разговаривали друг с другом. Но сейчас мы не разговариваем с русскими. Это просто безумие. Вот почему я считаю, что это очень хорошее послание для мира, что Дональд Трамп хочет вести диалог с русскими", - отметил Блага.
https://ria.ru/20250307/udar-2003516920.html
https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html
https://ria.ru/20250303/gosduma-2002699876.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/11/1549431102_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_df716d21d761aa346370138720fc79c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, дональд трамп, европарламент, нато, евросоюз, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Европарламент, НАТО, Евросоюз, В мире
Европарламентарий заявил, что политики в ЕС настроены только воевать

Депутат ЕП Блага: политики в ЕС в ужасе от перспективы мира на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Политики в Евросоюзе, в том числе в Европейском парламенте, в ужасе от перспективы наступления мира на Украине, потому что настроены только воевать, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.
"Они в ужасе от перспективы мира. Они в ужасе, потому что хотят воевать, воевать и воевать, как сказал (президент США) Дональд Трамп о (Владимире) Зеленском. То же самое касается европейских политиков в западных странах и в Европейском парламенте. Я так разочарован этим, потому что Европейский союз… был основан на мире и на экономическом процветании. Это было главной ценностью и идеей Европейского союза", - сказал Блага в беседе с агентством.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Удар под дых: такой подлости и коварства Европа от Москвы не ожидала
7 марта, 08:00
Он указал, что в настоящее время Евросоюз основан на войне и милитаризме.
"Это просто безумие. Вот почему я против того, что делает Европейский Союз против России. Союз изолирован. Вы можете видеть, что русские сейчас в хороших отношениях с Китаем, Бразилией, Латинской Америкой, Африкой, Азией, теперь даже с Соединенными Штатами. Это (Европа) - единственная часть мира, которая все еще русофобская, хочет продолжения войны против России", - подчеркнул Блага.
По его словам, Европейскому союзу нужно поддерживать хорошие отношения с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Европа нашла рецепт спасения Украины
Вчера, 08:00
"Мы нуждаемся в этом экономически. Без дешевых источников энергии из Российской Федерации наша модель, наша экономическая модель неустойчива. Мы не будем конкурентоспособны в мировой экономике. Так что мы погибнем через несколько лет. Вот почему я думаю, что единственное решение, если мы будем придерживаться здравого смысла и вести диалог с русскими", - отметил словацкий евродепутат.
Он заявил, что Москве нужно дать твердые гарантии, что НАТО не будет расширяться к российским границам. "Это единственное решение. И я надеюсь, что это произойдет, потому что после перемен в Соединенных Штатах существует большая возможность сделать это", - заключил Блага.
По его словам, единственное возможное будущее – диалог Запада с Россией.
"Когда мы говорили об этом полгода назад, год назад… с первой секунды этого конфликта... нас называли русскими шпионами. Внезапно Трамп говорит то же самое, и все в Европейском Союзе в ужасе. Но как мы можем положить конец этому конфликту без диалога, без мирных отношений? Так что даже во времена холодной войны, когда были СССР и США, политики разговаривали друг с другом. Но сейчас мы не разговариваем с русскими. Это просто безумие. Вот почему я считаю, что это очень хорошее послание для мира, что Дональд Трамп хочет вести диалог с русскими", - отметил Блага.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Госдуме назвали курс Евросоюза на перевооружение демаршем
3 марта, 10:55
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампЕвропарламентНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала