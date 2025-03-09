https://ria.ru/20250309/evropa-2003878306.html

Европарламентарий заявил, что политики в ЕС настроены только воевать

Европарламентарий заявил, что политики в ЕС настроены только воевать - РИА Новости, 09.03.2025

Европарламентарий заявил, что политики в ЕС настроены только воевать

Политики в Евросоюзе, в том числе в Европейском парламенте, в ужасе от перспективы наступления мира на Украине, потому что настроены только воевать, заявил РИА... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T07:49:00+03:00

2025-03-09T07:49:00+03:00

2025-03-09T07:49:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Политики в Евросоюзе, в том числе в Европейском парламенте, в ужасе от перспективы наступления мира на Украине, потому что настроены только воевать, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. "Они в ужасе от перспективы мира. Они в ужасе, потому что хотят воевать, воевать и воевать, как сказал (президент США) Дональд Трамп о (Владимире) Зеленском. То же самое касается европейских политиков в западных странах и в Европейском парламенте. Я так разочарован этим, потому что Европейский союз… был основан на мире и на экономическом процветании. Это было главной ценностью и идеей Европейского союза", - сказал Блага в беседе с агентством. Он указал, что в настоящее время Евросоюз основан на войне и милитаризме. "Это просто безумие. Вот почему я против того, что делает Европейский Союз против России. Союз изолирован. Вы можете видеть, что русские сейчас в хороших отношениях с Китаем, Бразилией, Латинской Америкой, Африкой, Азией, теперь даже с Соединенными Штатами. Это (Европа) - единственная часть мира, которая все еще русофобская, хочет продолжения войны против России", - подчеркнул Блага. По его словам, Европейскому союзу нужно поддерживать хорошие отношения с Россией. "Мы нуждаемся в этом экономически. Без дешевых источников энергии из Российской Федерации наша модель, наша экономическая модель неустойчива. Мы не будем конкурентоспособны в мировой экономике. Так что мы погибнем через несколько лет. Вот почему я думаю, что единственное решение, если мы будем придерживаться здравого смысла и вести диалог с русскими", - отметил словацкий евродепутат. Он заявил, что Москве нужно дать твердые гарантии, что НАТО не будет расширяться к российским границам. "Это единственное решение. И я надеюсь, что это произойдет, потому что после перемен в Соединенных Штатах существует большая возможность сделать это", - заключил Блага. По его словам, единственное возможное будущее – диалог Запада с Россией. "Когда мы говорили об этом полгода назад, год назад… с первой секунды этого конфликта... нас называли русскими шпионами. Внезапно Трамп говорит то же самое, и все в Европейском Союзе в ужасе. Но как мы можем положить конец этому конфликту без диалога, без мирных отношений? Так что даже во времена холодной войны, когда были СССР и США, политики разговаривали друг с другом. Но сейчас мы не разговариваем с русскими. Это просто безумие. Вот почему я считаю, что это очень хорошее послание для мира, что Дональд Трамп хочет вести диалог с русскими", - отметил Блага.

https://ria.ru/20250307/udar-2003516920.html

https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html

https://ria.ru/20250303/gosduma-2002699876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, дональд трамп, европарламент, нато, евросоюз, в мире