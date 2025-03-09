https://ria.ru/20250309/europe-2003932499.html

СМИ: Европа столкнулась с неожиданными последствиями перевооружения

СМИ: Европа столкнулась с неожиданными последствиями перевооружения - РИА Новости, 09.03.2025

СМИ: Европа столкнулась с неожиданными последствиями перевооружения

Оборонные предприятия в Европе столкнулись с препятствиями от банков из-за политики наращивания вооружения, пишет Bloomberg со ссылкой на представителей сферы. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T16:27:00+03:00

2025-03-09T16:27:00+03:00

2025-03-09T19:31:00+03:00

украина

россия

владимир зеленский

нато

евросоюз

сергей лавров

европа

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972916394_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_d51967e1725d2e580d5cd687b9eb8d0c.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Оборонные предприятия в Европе столкнулись с препятствиями от банков из-за политики наращивания вооружения, пишет Bloomberg со ссылкой на представителей сферы."У многих оборонных фирм возникли проблемы с такими простыми вещами, как открытие банковского счета. <...> На рабочем уровне сотрудники банка скажут: "Конечно, мы должны профинансировать этот оборонный проект". Но затем сделка блокируется, поскольку она противоречит каким-то внутренним правилам", — приводятся слова соучредителя компании, производящей беспилотники.По мнению авторов статьи, резкое стремление ЕС "сплотиться вокруг Владимира Зеленского" застало европейские банки врасплох, поскольку они не разделяют эту политику. Отмечается, что финансовые организации придерживаются принципов ESG, по которым производители оружия рассматриваются как "акции греха".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250309/katastrofa-2003929018.html

https://ria.ru/20250309/mirotvortsy-2003927791.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир зеленский, нато, евросоюз, сергей лавров, европа, в мире