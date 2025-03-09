СМИ: Европа столкнулась с неожиданными последствиями перевооружения
Bloomberg: перевооружение Европы застало банки врасплох
© AP Photo / Virginia MayoАктеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Оборонные предприятия в Европе столкнулись с препятствиями от банков из-за политики наращивания вооружения, пишет Bloomberg со ссылкой на представителей сферы.
"У многих оборонных фирм возникли проблемы с такими простыми вещами, как открытие банковского счета. <...> На рабочем уровне сотрудники банка скажут: "Конечно, мы должны профинансировать этот оборонный проект". Но затем сделка блокируется, поскольку она противоречит каким-то внутренним правилам", — приводятся слова соучредителя компании, производящей беспилотники.
По мнению авторов статьи, резкое стремление ЕС "сплотиться вокруг Владимира Зеленского" застало европейские банки врасплох, поскольку они не разделяют эту политику. Отмечается, что финансовые организации придерживаются принципов ESG, по которым производители оружия рассматриваются как "акции греха".
ESG — Environmental, Social, and Corporate Governance — это набор стандартов деятельности компании, которые инвесторы используют для проверки потенциальных инвестиций. Экологические критерии определяют, как компания выступает в роли охраны природы; социальные — исследуют, как она управляет отношениями с сотрудниками, поставщиками, клиентами и обществом; корпоративное управление касается руководства компанией, оплаты труда руководителей, аудита, внутреннего контроля и прав акционеров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.