Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Европа столкнулась с неожиданными последствиями перевооружения - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 09.03.2025 (обновлено: 19:31 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/europe-2003932499.html
СМИ: Европа столкнулась с неожиданными последствиями перевооружения
СМИ: Европа столкнулась с неожиданными последствиями перевооружения - РИА Новости, 09.03.2025
СМИ: Европа столкнулась с неожиданными последствиями перевооружения
Оборонные предприятия в Европе столкнулись с препятствиями от банков из-за политики наращивания вооружения, пишет Bloomberg со ссылкой на представителей сферы. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T16:27:00+03:00
2025-03-09T19:31:00+03:00
украина
россия
владимир зеленский
нато
евросоюз
сергей лавров
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972916394_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_d51967e1725d2e580d5cd687b9eb8d0c.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Оборонные предприятия в Европе столкнулись с препятствиями от банков из-за политики наращивания вооружения, пишет Bloomberg со ссылкой на представителей сферы."У многих оборонных фирм возникли проблемы с такими простыми вещами, как открытие банковского счета. &lt;...&gt; На рабочем уровне сотрудники банка скажут: "Конечно, мы должны профинансировать этот оборонный проект". Но затем сделка блокируется, поскольку она противоречит каким-то внутренним правилам", — приводятся слова соучредителя компании, производящей беспилотники.По мнению авторов статьи, резкое стремление ЕС "сплотиться вокруг Владимира Зеленского" застало европейские банки врасплох, поскольку они не разделяют эту политику. Отмечается, что финансовые организации придерживаются принципов ESG, по которым производители оружия рассматриваются как "акции греха".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250309/katastrofa-2003929018.html
https://ria.ru/20250309/mirotvortsy-2003927791.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972916394_335:0:2504:1627_1920x0_80_0_0_8ed7bd6f335294ccccf08c097d6ae486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир зеленский, нато, евросоюз, сергей лавров, европа, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Сергей Лавров, Европа, В мире
СМИ: Европа столкнулась с неожиданными последствиями перевооружения

Bloomberg: перевооружение Европы застало банки врасплох

© AP Photo / Virginia MayoАктеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Оборонные предприятия в Европе столкнулись с препятствиями от банков из-за политики наращивания вооружения, пишет Bloomberg со ссылкой на представителей сферы.
"У многих оборонных фирм возникли проблемы с такими простыми вещами, как открытие банковского счета. <...> На рабочем уровне сотрудники банка скажут: "Конечно, мы должны профинансировать этот оборонный проект". Но затем сделка блокируется, поскольку она противоречит каким-то внутренним правилам", — приводятся слова соучредителя компании, производящей беспилотники.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Украину ждет катастрофа из-за действий Трампа, пишут СМИ
Вчера, 15:39
По мнению авторов статьи, резкое стремление ЕС "сплотиться вокруг Владимира Зеленского" застало европейские банки врасплох, поскольку они не разделяют эту политику. Отмечается, что финансовые организации придерживаются принципов ESG, по которым производители оружия рассматриваются как "акции греха".

ESG — Environmental, Social, and Corporate Governance — это набор стандартов деятельности компании, которые инвесторы используют для проверки потенциальных инвестиций. Экологические критерии определяют, как компания выступает в роли охраны природы; социальные — исследуют, как она управляет отношениями с сотрудниками, поставщиками, клиентами и обществом; корпоративное управление касается руководства компанией, оплаты труда руководителей, аудита, внутреннего контроля и прав акционеров.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Вертолет MRH-90 Taipan австралийской армии - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Премьер Австралии сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 15:29
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзСергей ЛавровЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала