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В Словакии оценили перспективы перезапуска "Северного потока" - РИА Новости, 09.03.2025
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10:24 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/es-2003892299.html
В Словакии оценили перспективы перезапуска "Северного потока"
В Словакии оценили перспективы перезапуска "Северного потока" - РИА Новости, 09.03.2025
В Словакии оценили перспективы перезапуска "Северного потока"
Газопровод "Северный поток" вряд ли перезапустят в ближайшем будущем, ведь у власти в Германии, куда выходят его ветки, находятся русофобские политики, заявил... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T10:24:00+03:00
2025-03-09T10:24:00+03:00
экономика
германия
россия
сша
дмитрий песков
ричард гренелл
маттиас варниг
хдс/хсс
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Газопровод "Северный поток" вряд ли перезапустят в ближайшем будущем, ведь у власти в Германии, куда выходят его ветки, находятся русофобские политики, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "Я не думаю, что это очень реалистично, потому что есть немцы, которые застряли в русофобии, и это просто трагедия для Евросоюза. Может быть, в будущем - да… Это вопрос времени, но такие политики, как (глава ХДС/ХСС Фридрих) Мерц, (экс-канцлер ФРГ Олаф) Шольц и подобные им к этому не готовы, я думаю. Это мое мнение", - сказал Блага в беседе с агентством. Он добавил, что ситуация может измениться, если европейские политики отойдут от русофобии. Ранее Bild со ссылкой на собственную информацию сообщило, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток-2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток-2". Сообщалось и о планах восстановления "Северного потока-1" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы газопровода "Северный поток-2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял Песков.
https://ria.ru/20250305/evrosoyuz-2003066361.html
https://ria.ru/20250303/potok-2002765133.html
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экономика, германия, россия, сша, дмитрий песков, ричард гренелл, маттиас варниг, хдс/хсс, bild, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2, в мире
Экономика, Германия, Россия, США, Дмитрий Песков, Ричард Гренелл, Маттиас Варниг, ХДС/ХСС, Bild, Nord Stream 2 AG, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
В Словакии оценили перспективы перезапуска "Северного потока"

Депутат ЕП Блага: "Северный поток" вряд ли перезапустят в ближайшем будущем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЧасть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Газопровод "Северный поток" вряд ли перезапустят в ближайшем будущем, ведь у власти в Германии, куда выходят его ветки, находятся русофобские политики, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
"Я не думаю, что это очень реалистично, потому что есть немцы, которые застряли в русофобии, и это просто трагедия для Евросоюза. Может быть, в будущем - да… Это вопрос времени, но такие политики, как (глава ХДС/ХСС Фридрих) Мерц, (экс-канцлер ФРГ Олаф) Шольц и подобные им к этому не готовы, я думаю. Это мое мнение", - сказал Блага в беседе с агентством.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Евросоюз готовится второй раз взорвать "Северные потоки"
5 марта, 08:00
Он добавил, что ситуация может измениться, если европейские политики отойдут от русофобии.
Ранее Bild со ссылкой на собственную информацию сообщило, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток-2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток-2". Сообщалось и о планах восстановления "Северного потока-1" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы газопровода "Северный поток-2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял Песков.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В ЕС выступили с условием по "Северному потоку"
3 марта, 14:39
 
ЭкономикаГерманияРоссияСШАДмитрий ПесковРичард ГренеллМаттиас ВарнигХДС/ХССBildNord Stream 2 AGСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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