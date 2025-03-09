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В Словакии призвали ЕС к отмене санкций против России - РИА Новости, 09.03.2025
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09:49 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/es-2003888445.html
В Словакии призвали ЕС к отмене санкций против России
В Словакии призвали ЕС к отмене санкций против России - РИА Новости, 09.03.2025
В Словакии призвали ЕС к отмене санкций против России
Отмена антироссийских санкций больше поможет Евросоюзу, чем России, ЕС необходимы дешевые российские энергоресурсы для экономического развития, заявил РИА... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:49:00+03:00
2025-03-09T09:49:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Отмена антироссийских санкций больше поможет Евросоюзу, чем России, ЕС необходимы дешевые российские энергоресурсы для экономического развития, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "На самом деле отмена санкций поможет в конечном итоге больше Европейскому союзу, чем Российской Федерации. Это парадокс… Мы нужны друг другу. Мы хотим сотрудничества с русскими. Нам нужно, чтобы нашу экономику питали дешевые... российские энергоресурсы. Это просто вопрос времени, когда эти санкции отменят", - сказал Блага в беседе с агентством. Он добавил, что Европа, скорее всего, последует за Штатами в отмене антироссийских санкций. "Мы против этих санкций. Словакия — маленькая страна, поэтому мы не можем просто заблокировать их. Вы знаете, что Брюссель может быть очень жестким со странами, которые ведут себя не так, как ему хочется. Но все же я думаю, что мы можем быть жесткими в наших аргументах. Мы пытаемся убедить европейских лидеров, что санкции абсолютно самоубийственны для нас. И это действительно только вопрос времени, когда их снимут", - подчеркнул Блага. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, словакия, европа, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Словакия, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
В Словакии призвали ЕС к отмене санкций против России

Депутат ЕП Блага: отмена антироссийских санкций больше поможет ЕС, чем РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Отмена антироссийских санкций больше поможет Евросоюзу, чем России, ЕС необходимы дешевые российские энергоресурсы для экономического развития, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
"На самом деле отмена санкций поможет в конечном итоге больше Европейскому союзу, чем Российской Федерации. Это парадокс… Мы нужны друг другу. Мы хотим сотрудничества с русскими. Нам нужно, чтобы нашу экономику питали дешевые... российские энергоресурсы. Это просто вопрос времени, когда эти санкции отменят", - сказал Блага в беседе с агентством.
Он добавил, что Европа, скорее всего, последует за Штатами в отмене антироссийских санкций.
"Мы против этих санкций. Словакия — маленькая страна, поэтому мы не можем просто заблокировать их. Вы знаете, что Брюссель может быть очень жестким со странами, которые ведут себя не так, как ему хочется. Но все же я думаю, что мы можем быть жесткими в наших аргументах. Мы пытаемся убедить европейских лидеров, что санкции абсолютно самоубийственны для нас. И это действительно только вопрос времени, когда их снимут", - подчеркнул Блага.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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