https://ria.ru/20250309/endokrinolog-2003868702.html

Врач рассказала, почему вредно питаться один раз в день

Врач рассказала, почему вредно питаться один раз в день - РИА Новости, 09.03.2025

Врач рассказала, почему вредно питаться один раз в день

Питание один раз в день увеличивает риск развития гастрита, желчнокаменной болезни и приводит к нарушению метаболизма, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T03:11:00+03:00

2025-03-09T03:11:00+03:00

2025-03-09T10:34:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Питание один раз в день увеличивает риск развития гастрита, желчнокаменной болезни и приводит к нарушению метаболизма, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина."В течение дня в организме вырабатывается желудочный сок, он раздражает слизистую оболочку ЖКТ — повышается риск развития гастрита. Также такие редкие приемы пищи способствуют застою желчи в желчном пузыре или формированию сладжа. У людей, имеющих генетические предпосылки к желчнокаменной болезни, существенно повышается риск ее развития", — сказала она.По словам врача, такое редкое питание приводит к расстройствам пищевого поведения и снижению уровня глюкозы в крови. Из-за нехватки энергии для работы мозга появляются головные боли, слабость, в дальнейшем это может привести к развитию раздражительности и агрессии."Организм, не получающий пищу в должном промежутке, переходит в режим резкой экономии энергии, а такая экономия может существенно замедлить метаболизм, что в дальнейшем совершенно точно нарушит процесс похудения", — добавила Калошина.В итоге для того чтобы похудеть человеку придется соблюдать дефицит еще большего числа калорий, заключила собеседница агентства.

https://rsport.ria.ru/20250115/pitanie-1761444797.html

https://ria.ru/20241210/vrach-1988297712.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье)