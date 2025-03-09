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Врач рассказала, почему вредно питаться один раз в день - РИА Новости, 09.03.2025
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03:11 09.03.2025 (обновлено: 10:34 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/endokrinolog-2003868702.html
Врач рассказала, почему вредно питаться один раз в день
Врач рассказала, почему вредно питаться один раз в день - РИА Новости, 09.03.2025
Врач рассказала, почему вредно питаться один раз в день
Питание один раз в день увеличивает риск развития гастрита, желчнокаменной болезни и приводит к нарушению метаболизма, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T03:11:00+03:00
2025-03-09T10:34:00+03:00
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Питание один раз в день увеличивает риск развития гастрита, желчнокаменной болезни и приводит к нарушению метаболизма, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина."В течение дня в организме вырабатывается желудочный сок, он раздражает слизистую оболочку ЖКТ — повышается риск развития гастрита. Также такие редкие приемы пищи способствуют застою желчи в желчном пузыре или формированию сладжа. У людей, имеющих генетические предпосылки к желчнокаменной болезни, существенно повышается риск ее развития", — сказала она.По словам врача, такое редкое питание приводит к расстройствам пищевого поведения и снижению уровня глюкозы в крови. Из-за нехватки энергии для работы мозга появляются головные боли, слабость, в дальнейшем это может привести к развитию раздражительности и агрессии."Организм, не получающий пищу в должном промежутке, переходит в режим резкой экономии энергии, а такая экономия может существенно замедлить метаболизм, что в дальнейшем совершенно точно нарушит процесс похудения", — добавила Калошина.В итоге для того чтобы похудеть человеку придется соблюдать дефицит еще большего числа калорий, заключила собеседница агентства.
https://rsport.ria.ru/20250115/pitanie-1761444797.html
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач рассказала, почему вредно питаться один раз в день

Эндокринолог Калошина: одноразовое питание увеличивает риск развития гастрита

© Getty Images / d3signПаста
Паста - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Getty Images / d3sign
Паста. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Питание один раз в день увеличивает риск развития гастрита, желчнокаменной болезни и приводит к нарушению метаболизма, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.
"В течение дня в организме вырабатывается желудочный сок, он раздражает слизистую оболочку ЖКТ — повышается риск развития гастрита. Также такие редкие приемы пищи способствуют застою желчи в желчном пузыре или формированию сладжа. У людей, имеющих генетические предпосылки к желчнокаменной болезни, существенно повышается риск ее развития", — сказала она.
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По словам врача, такое редкое питание приводит к расстройствам пищевого поведения и снижению уровня глюкозы в крови. Из-за нехватки энергии для работы мозга появляются головные боли, слабость, в дальнейшем это может привести к развитию раздражительности и агрессии.
«
"Организм, не получающий пищу в должном промежутке, переходит в режим резкой экономии энергии, а такая экономия может существенно замедлить метаболизм, что в дальнейшем совершенно точно нарушит процесс похудения", — добавила Калошина.
В итоге для того чтобы похудеть человеку придется соблюдать дефицит еще большего числа калорий, заключила собеседница агентства.
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