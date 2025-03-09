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Эксперт объяснил причины повышения активности ВСУ - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/ekspert-2003932974.html
Эксперт объяснил причины повышения активности ВСУ
Эксперт объяснил причины повышения активности ВСУ - РИА Новости, 09.03.2025
Эксперт объяснил причины повышения активности ВСУ
Активные попытки ВСУ контратаковать, а также атаки беспилотников на российские города в последние несколько суток связаны с переговорами Владимира Зеленского с... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T16:32:00+03:00
2025-03-09T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
ян гагин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 9 мар – РИА Новости. Активные попытки ВСУ контратаковать, а также атаки беспилотников на российские города в последние несколько суток связаны с переговорами Владимира Зеленского с европейскими лидерами о военной помощи и стремлением показать им хоть какой-то результат, таким мнением поделился с РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Стоит отметить активность ВСУ в последние двое суток. Она обусловлена, на мой взгляд, последними переговорами Зеленского с европейскими лидерами о военной помощи. И как раз после этих переговоров противник стал местами контратаковать, местами проявлять серьезную активность там, где это он может себе позволить для того, чтобы показать, что... ВСУ могут приносить какой-то результат", - сказал агентству Гагин. Он добавил, что российская система ПВО отражает все попытки ВСУ атаковать мирные города с помощью ракет и БПЛА. "Стоит отметить, что наши (силы - ред.) ПВО действительно отражают все эти атаки достаточно успешно. Ни одна из серьезных целей, которая отвечает за жизнедеятельность городов, не поражена", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241227/zelenskiy-1991580172.html
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владимир зеленский, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Эксперт объяснил причины повышения активности ВСУ

Гагин: активность ВСУ вызвана желанием Зеленского показать Западу результат

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные возле фронтовой зоны
Украинские военные возле фронтовой зоны - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные возле фронтовой зоны. Архивное фото
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КУРСК, 9 мар – РИА Новости. Активные попытки ВСУ контратаковать, а также атаки беспилотников на российские города в последние несколько суток связаны с переговорами Владимира Зеленского с европейскими лидерами о военной помощи и стремлением показать им хоть какой-то результат, таким мнением поделился с РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Стоит отметить активность ВСУ в последние двое суток. Она обусловлена, на мой взгляд, последними переговорами Зеленского с европейскими лидерами о военной помощи. И как раз после этих переговоров противник стал местами контратаковать, местами проявлять серьезную активность там, где это он может себе позволить для того, чтобы показать, что... ВСУ могут приносить какой-то результат", - сказал агентству Гагин.
Он добавил, что российская система ПВО отражает все попытки ВСУ атаковать мирные города с помощью ракет и БПЛА.
"Стоит отметить, что наши (силы - ред.) ПВО действительно отражают все эти атаки достаточно успешно. Ни одна из серьезных целей, которая отвечает за жизнедеятельность городов, не поражена", - отметил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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