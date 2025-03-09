https://ria.ru/20250309/ekspert-2003932974.html

Эксперт объяснил причины повышения активности ВСУ

Эксперт объяснил причины повышения активности ВСУ - РИА Новости, 09.03.2025

Эксперт объяснил причины повышения активности ВСУ

Активные попытки ВСУ контратаковать, а также атаки беспилотников на российские города в последние несколько суток связаны с переговорами Владимира Зеленского с... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T16:32:00+03:00

2025-03-09T16:32:00+03:00

2025-03-09T16:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

ян гагин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 9 мар – РИА Новости. Активные попытки ВСУ контратаковать, а также атаки беспилотников на российские города в последние несколько суток связаны с переговорами Владимира Зеленского с европейскими лидерами о военной помощи и стремлением показать им хоть какой-то результат, таким мнением поделился с РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Стоит отметить активность ВСУ в последние двое суток. Она обусловлена, на мой взгляд, последними переговорами Зеленского с европейскими лидерами о военной помощи. И как раз после этих переговоров противник стал местами контратаковать, местами проявлять серьезную активность там, где это он может себе позволить для того, чтобы показать, что... ВСУ могут приносить какой-то результат", - сказал агентству Гагин. Он добавил, что российская система ПВО отражает все попытки ВСУ атаковать мирные города с помощью ракет и БПЛА. "Стоит отметить, что наши (силы - ред.) ПВО действительно отражают все эти атаки достаточно успешно. Ни одна из серьезных целей, которая отвечает за жизнедеятельность городов, не поражена", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241227/zelenskiy-1991580172.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир зеленский, ян гагин, вооруженные силы украины