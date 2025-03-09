Эксперт объяснил причины повышения активности ВСУ
Гагин: активность ВСУ вызвана желанием Зеленского показать Западу результат
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные возле фронтовой зоны
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные возле фронтовой зоны. Архивное фото
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КУРСК, 9 мар – РИА Новости. Активные попытки ВСУ контратаковать, а также атаки беспилотников на российские города в последние несколько суток связаны с переговорами Владимира Зеленского с европейскими лидерами о военной помощи и стремлением показать им хоть какой-то результат, таким мнением поделился с РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Стоит отметить активность ВСУ в последние двое суток. Она обусловлена, на мой взгляд, последними переговорами Зеленского с европейскими лидерами о военной помощи. И как раз после этих переговоров противник стал местами контратаковать, местами проявлять серьезную активность там, где это он может себе позволить для того, чтобы показать, что... ВСУ могут приносить какой-то результат", - сказал агентству Гагин.
Он добавил, что российская система ПВО отражает все попытки ВСУ атаковать мирные города с помощью ракет и БПЛА.
"Стоит отметить, что наши (силы - ред.) ПВО действительно отражают все эти атаки достаточно успешно. Ни одна из серьезных целей, которая отвечает за жизнедеятельность городов, не поражена", - отметил собеседник агентства.
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