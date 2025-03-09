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Эксперт рассказал об угрозе, исходящей от украинских беженцев - РИА Новости, 09.03.2025
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13:48 09.03.2025 (обновлено: 14:34 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/ekspert-2003915479.html
Эксперт рассказал об угрозе, исходящей от украинских беженцев
Эксперт рассказал об угрозе, исходящей от украинских беженцев - РИА Новости, 09.03.2025
Эксперт рассказал об угрозе, исходящей от украинских беженцев
Устраивающие митинги украинские беженцы представляют угрозу национальной безопасности для стран, в которых они находятся, а статус беженцев позволяет им... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:48:00+03:00
2025-03-09T14:34:00+03:00
в мире
сша
украина
ян гагин
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КУРСК, 9 мар – РИА Новости. Устраивающие митинги украинские беженцы представляют угрозу национальной безопасности для стран, в которых они находятся, а статус беженцев позволяет им получать денежные средства, не работая, поэтому в завершении войны в своей же стране они не заинтересованы, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "После скандала в Белом доме между (президентом США Дональдом - ред.) Трампом и (Владимиром) Зеленским по странам Евросоюза, а также по Соединенным Штатам, по крупным городам, прокатилась волна митингов, которые организовали так называемые украинские беженцы. Это граждане Украины, которые якобы бежали от войны в разные, разные страны. Причем это сообщество, назовем это так, достаточно многочисленно - этих беженцев", - рассказал Гагин. По словам собеседника агентства, украинцы не спешат возвращаться домой, так как статус беженца дает им право получать деньги, не работая. "Этим людям очень важно, чтобы война продолжалась. Им очень важно иметь статус беженца, жить как паразиты в новой стране, получая пособия, получая деньги как зарплату за участие в каких-то антироссийских акциях и абсолютно не работая. То есть чем дольше будет война, тем слаще им будет житься за рубежом… Поэтому эти митинги, они очень выгодны и украинскому руководству, и самим людям, которые их проводят. Они уже сейчас являются достаточно серьезной угрозой национальной безопасности стран, в которых они находятся, и прежде всего Соединенным Штатам", - добавил он. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
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в мире, сша, украина, ян гагин
В мире, США, Украина, Ян Гагин
Эксперт рассказал об угрозе, исходящей от украинских беженцев

Гагин: украинские беженцы не заинтересованы в завершении конфликта на Украине

© AP Photo / Gregory BullУкраинские беженцы на границе Мексики и США
Украинские беженцы на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Украинские беженцы на границе Мексики и США. Архивное фото
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КУРСК, 9 мар – РИА Новости. Устраивающие митинги украинские беженцы представляют угрозу национальной безопасности для стран, в которых они находятся, а статус беженцев позволяет им получать денежные средства, не работая, поэтому в завершении войны в своей же стране они не заинтересованы, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"После скандала в Белом доме между (президентом США Дональдом - ред.) Трампом и (Владимиром) Зеленским по странам Евросоюза, а также по Соединенным Штатам, по крупным городам, прокатилась волна митингов, которые организовали так называемые украинские беженцы. Это граждане Украины, которые якобы бежали от войны в разные, разные страны. Причем это сообщество, назовем это так, достаточно многочисленно - этих беженцев", - рассказал Гагин.
По словам собеседника агентства, украинцы не спешат возвращаться домой, так как статус беженца дает им право получать деньги, не работая.
"Этим людям очень важно, чтобы война продолжалась. Им очень важно иметь статус беженца, жить как паразиты в новой стране, получая пособия, получая деньги как зарплату за участие в каких-то антироссийских акциях и абсолютно не работая. То есть чем дольше будет война, тем слаще им будет житься за рубежом… Поэтому эти митинги, они очень выгодны и украинскому руководству, и самим людям, которые их проводят. Они уже сейчас являются достаточно серьезной угрозой национальной безопасности стран, в которых они находятся, и прежде всего Соединенным Штатам", - добавил он.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
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