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Эксперт оценил перспективы выборов в Канаде - РИА Новости, 09.03.2025
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08:03 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/ekspert-2003878986.html
Эксперт оценил перспективы выборов в Канаде
Эксперт оценил перспективы выборов в Канаде - РИА Новости, 09.03.2025
Эксперт оценил перспективы выборов в Канаде
От кандидата на пост главы Либеральной партии Канады Марка Карни можно ожидать прагматичной политики, а от его основной соперницы Христи Фриланд - продолжения... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T08:03:00+03:00
2025-03-09T08:03:00+03:00
канада
сша
россия
марк карни
христя фриланд
джастин трюдо
организации украинских националистов* (оун)*
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. От кандидата на пост главы Либеральной партии Канады Марка Карни можно ожидать прагматичной политики, а от его основной соперницы Христи Фриланд - продолжения русофобского курса, но при этом в глобальном смысле эти выборы не будут иметь реального значения, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, советник российского посольства в Канаде в 1992-1996 годах Александр Крамаренко. "От Карни можно ожидать более прагматичной политики и в отношении США, и в отношении России, даже при всем том наследии, которое у него будет как у будущего лидера страны", - сказал Крамаренко. Говоря об основном сопернике Карни, Христе Фриланд, эксперт отметил ее "совершенно националистические корни", ее дедушка Михаил Хомяк был пропагандистом Организации украинских националистов (ОУН)* (террористическая организация, запрещена в России). "Но даже электорат либеральной партии крепко подумает, прежде чем голосовать за нее, учитывая, что дело Украины проиграно, и уже давно. Связывать судьбу Канады с Украиной было бы неразумно, хотя там и живет значимая диаспора этнических украинцев", - отметил Крамаренко. Говоря о перспективах выборов вообще, эксперт заметил, что тектонических сдвигов в мировой и даже местной политике, в том числе в отношениях с США, они не принесут. И не меньшие перспективы на будущее, особенно в рамках сосуществования с США президента Дональда Трампа, имеет Консервативная партия Канады. "Эти выборы имеют мало реального значения, куда большее значение имеет общее направление политической жизни Канады. Канада - естественный союзник и партнер Америки, и в случае перехода власти к консерваторам жить им вместе будет проще. Для Канады США - это центр притяжения, интересы которого рано или поздно возобладают в развитии отношений с Канадой и касаемо ее будущего", - заключил Крамаренко. Нынешний премьер Канады Джастин Трюдо ранее объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов, политик занимал данный пост в течение 10 лет. Сообщалось, что голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта. Газета Politico ранее писала, что бывшего главу банка Канады Марка Карни считают фаворитом на пост главы Либеральной партии страны после того, как ее нынешний лидер и канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил об отставке. Одним из фаворитов также, согласно соцопросам, является политик, заместитель премьера Канады и бывшая журналистка Христя Фриланд.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20250308/smi-2003789101.html
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канада, сша, россия, марк карни, христя фриланд, джастин трюдо, организации украинских националистов* (оун)*, в мире
Канада, США, Россия, Марк Карни, Христя Фриланд, Джастин Трюдо, Организации украинских националистов* (ОУН)*, В мире
Эксперт оценил перспективы выборов в Канаде

Крамаренко: Карни наиболее прагматичен на роль нового премьер-министра Канады

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. От кандидата на пост главы Либеральной партии Канады Марка Карни можно ожидать прагматичной политики, а от его основной соперницы Христи Фриланд - продолжения русофобского курса, но при этом в глобальном смысле эти выборы не будут иметь реального значения, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, советник российского посольства в Канаде в 1992-1996 годах Александр Крамаренко.
"От Карни можно ожидать более прагматичной политики и в отношении США, и в отношении России, даже при всем том наследии, которое у него будет как у будущего лидера страны", - сказал Крамаренко.
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Вчера, 11:16
Говоря об основном сопернике Карни, Христе Фриланд, эксперт отметил ее "совершенно националистические корни", ее дедушка Михаил Хомяк был пропагандистом Организации украинских националистов (ОУН)* (террористическая организация, запрещена в России).
"Но даже электорат либеральной партии крепко подумает, прежде чем голосовать за нее, учитывая, что дело Украины проиграно, и уже давно. Связывать судьбу Канады с Украиной было бы неразумно, хотя там и живет значимая диаспора этнических украинцев", - отметил Крамаренко.
Говоря о перспективах выборов вообще, эксперт заметил, что тектонических сдвигов в мировой и даже местной политике, в том числе в отношениях с США, они не принесут. И не меньшие перспективы на будущее, особенно в рамках сосуществования с США президента Дональда Трампа, имеет Консервативная партия Канады.
"Эти выборы имеют мало реального значения, куда большее значение имеет общее направление политической жизни Канады. Канада - естественный союзник и партнер Америки, и в случае перехода власти к консерваторам жить им вместе будет проще. Для Канады США - это центр притяжения, интересы которого рано или поздно возобладают в развитии отношений с Канадой и касаемо ее будущего", - заключил Крамаренко.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Трюдо уйдет в отставку после избрания нового лидера правящей партии
6 января, 19:09
Нынешний премьер Канады Джастин Трюдо ранее объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов, политик занимал данный пост в течение 10 лет. Сообщалось, что голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта.
Газета Politico ранее писала, что бывшего главу банка Канады Марка Карни считают фаворитом на пост главы Либеральной партии страны после того, как ее нынешний лидер и канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил об отставке. Одним из фаворитов также, согласно соцопросам, является политик, заместитель премьера Канады и бывшая журналистка Христя Фриланд.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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КанадаСШАРоссияМарк КарниХристя ФриландДжастин ТрюдоОрганизации украинских националистов* (ОУН)*В мире
 
 
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