https://ria.ru/20250309/ekspert-2003878986.html

Эксперт оценил перспективы выборов в Канаде

Эксперт оценил перспективы выборов в Канаде - РИА Новости, 09.03.2025

Эксперт оценил перспективы выборов в Канаде

От кандидата на пост главы Либеральной партии Канады Марка Карни можно ожидать прагматичной политики, а от его основной соперницы Христи Фриланд - продолжения... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T08:03:00+03:00

2025-03-09T08:03:00+03:00

2025-03-09T08:03:00+03:00

канада

сша

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марк карни

христя фриланд

джастин трюдо

организации украинских националистов* (оун)*

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. От кандидата на пост главы Либеральной партии Канады Марка Карни можно ожидать прагматичной политики, а от его основной соперницы Христи Фриланд - продолжения русофобского курса, но при этом в глобальном смысле эти выборы не будут иметь реального значения, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, советник российского посольства в Канаде в 1992-1996 годах Александр Крамаренко. "От Карни можно ожидать более прагматичной политики и в отношении США, и в отношении России, даже при всем том наследии, которое у него будет как у будущего лидера страны", - сказал Крамаренко. Говоря об основном сопернике Карни, Христе Фриланд, эксперт отметил ее "совершенно националистические корни", ее дедушка Михаил Хомяк был пропагандистом Организации украинских националистов (ОУН)* (террористическая организация, запрещена в России). "Но даже электорат либеральной партии крепко подумает, прежде чем голосовать за нее, учитывая, что дело Украины проиграно, и уже давно. Связывать судьбу Канады с Украиной было бы неразумно, хотя там и живет значимая диаспора этнических украинцев", - отметил Крамаренко. Говоря о перспективах выборов вообще, эксперт заметил, что тектонических сдвигов в мировой и даже местной политике, в том числе в отношениях с США, они не принесут. И не меньшие перспективы на будущее, особенно в рамках сосуществования с США президента Дональда Трампа, имеет Консервативная партия Канады. "Эти выборы имеют мало реального значения, куда большее значение имеет общее направление политической жизни Канады. Канада - естественный союзник и партнер Америки, и в случае перехода власти к консерваторам жить им вместе будет проще. Для Канады США - это центр притяжения, интересы которого рано или поздно возобладают в развитии отношений с Канадой и касаемо ее будущего", - заключил Крамаренко. Нынешний премьер Канады Джастин Трюдо ранее объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов, политик занимал данный пост в течение 10 лет. Сообщалось, что голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта. Газета Politico ранее писала, что бывшего главу банка Канады Марка Карни считают фаворитом на пост главы Либеральной партии страны после того, как ее нынешний лидер и канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил об отставке. Одним из фаворитов также, согласно соцопросам, является политик, заместитель премьера Канады и бывшая журналистка Христя Фриланд.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250308/smi-2003789101.html

https://ria.ru/20250106/tryudo-1992683723.html

https://ria.ru/20250309/kanada-2003876227.html

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канада, сша, россия, марк карни, христя фриланд, джастин трюдо, организации украинских националистов* (оун)*, в мире