Эксперт оценил перспективы выборов в Канаде
Крамаренко: Карни наиболее прагматичен на роль нового премьер-министра Канады
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. От кандидата на пост главы Либеральной партии Канады Марка Карни можно ожидать прагматичной политики, а от его основной соперницы Христи Фриланд - продолжения русофобского курса, но при этом в глобальном смысле эти выборы не будут иметь реального значения, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, советник российского посольства в Канаде в 1992-1996 годах Александр Крамаренко.
Говоря об основном сопернике Карни, Христе Фриланд, эксперт отметил ее "совершенно националистические корни", ее дедушка Михаил Хомяк был пропагандистом Организации украинских националистов (ОУН)* (террористическая организация, запрещена в России).
Говоря о перспективах выборов вообще, эксперт заметил, что тектонических сдвигов в мировой и даже местной политике, в том числе в отношениях с США, они не принесут. И не меньшие перспективы на будущее, особенно в рамках сосуществования с США президента Дональда Трампа, имеет Консервативная партия Канады.
"Эти выборы имеют мало реального значения, куда большее значение имеет общее направление политической жизни Канады. Канада - естественный союзник и партнер Америки, и в случае перехода власти к консерваторам жить им вместе будет проще. Для Канады США - это центр притяжения, интересы которого рано или поздно возобладают в развитии отношений с Канадой и касаемо ее будущего", - заключил Крамаренко.
Нынешний премьер Канады Джастин Трюдо ранее объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов, политик занимал данный пост в течение 10 лет. Сообщалось, что голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта.
Газета Politico ранее писала, что бывшего главу банка Канады Марка Карни считают фаворитом на пост главы Либеральной партии страны после того, как ее нынешний лидер и канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил об отставке. Одним из фаворитов также, согласно соцопросам, является политик, заместитель премьера Канады и бывшая журналистка Христя Фриланд.
* Запрещенная в России экстремистская организация