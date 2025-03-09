https://ria.ru/20250309/efimov-2003715613.html

Ефимов: в Москве отреставрировали 25 зданий благодаря льготной программе

Ефимов: в Москве отреставрировали 25 зданий благодаря льготной программе - РИА Новости, 09.03.2025

Ефимов: в Москве отреставрировали 25 зданий благодаря льготной программе

В Москве с 2012 года с помощью программы "1 рубль за квадратный метр в год" отреставрировали 25 исторических зданий, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T13:12:00+03:00

2025-03-09T13:12:00+03:00

2025-03-09T13:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. В Москве с 2012 года с помощью программы "1 рубль за квадратный метр в год" отреставрировали 25 исторических зданий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За это время в столице отреставрировали 25 исторических зданий общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Восстановленные объекты находятся в пяти административных округах: на юго-востоке, северо-западе, севере, востоке и в центре Москвы", – приводит слова Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.Он напомнил, что город привлекает инвесторов к восстановлению объектов культурного наследия на специальных торгах. Победитель аукциона должен провести соответствующие работы в течение пяти лет, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды.Как указывается в сообщении, с 2012 года при помощи программы больше всего объектов восстановили в центре Москвы. Это 21 строение более чем на 12 тысяч квадратных метров, включая здание Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке.Кроме того, с помощью инвесторов отреставрировали дом купца Николая Баулина на Николоямской улице, в Подсосенском переулке - главный дом городской усадьбы XIX века.

https://ria.ru/20250307/efimov-2003602807.html

https://ria.ru/20250307/efimov-2003517904.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы