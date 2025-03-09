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Ефимов: в Москве отреставрировали 25 зданий благодаря льготной программе - РИА Новости, 09.03.2025
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13:12 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/efimov-2003715613.html
Ефимов: в Москве отреставрировали 25 зданий благодаря льготной программе
Ефимов: в Москве отреставрировали 25 зданий благодаря льготной программе - РИА Новости, 09.03.2025
Ефимов: в Москве отреставрировали 25 зданий благодаря льготной программе
В Москве с 2012 года с помощью программы "1 рубль за квадратный метр в год" отреставрировали 25 исторических зданий, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:12:00+03:00
2025-03-09T13:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. В Москве с 2012 года с помощью программы "1 рубль за квадратный метр в год" отреставрировали 25 исторических зданий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За это время в столице отреставрировали 25 исторических зданий общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Восстановленные объекты находятся в пяти административных округах: на юго-востоке, северо-западе, севере, востоке и в центре Москвы", – приводит слова Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.Он напомнил, что город привлекает инвесторов к восстановлению объектов культурного наследия на специальных торгах. Победитель аукциона должен провести соответствующие работы в течение пяти лет, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды.Как указывается в сообщении, с 2012 года при помощи программы больше всего объектов восстановили в центре Москвы. Это 21 строение более чем на 12 тысяч квадратных метров, включая здание Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке.Кроме того, с помощью инвесторов отреставрировали дом купца Николая Баулина на Николоямской улице, в Подсосенском переулке - главный дом городской усадьбы XIX века.
https://ria.ru/20250307/efimov-2003602807.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве отреставрировали 25 зданий благодаря льготной программе

Ефимов: льготная программа помогла восстановить 25 исторических зданий в Москве

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. В Москве с 2012 года с помощью программы "1 рубль за квадратный метр в год" отреставрировали 25 исторических зданий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За это время в столице отреставрировали 25 исторических зданий общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Восстановленные объекты находятся в пяти административных округах: на юго-востоке, северо-западе, севере, востоке и в центре Москвы", – приводит слова Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.
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Он напомнил, что город привлекает инвесторов к восстановлению объектов культурного наследия на специальных торгах. Победитель аукциона должен провести соответствующие работы в течение пяти лет, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды.
Как указывается в сообщении, с 2012 года при помощи программы больше всего объектов восстановили в центре Москвы. Это 21 строение более чем на 12 тысяч квадратных метров, включая здание Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке.
Кроме того, с помощью инвесторов отреставрировали дом купца Николая Баулина на Николоямской улице, в Подсосенском переулке - главный дом городской усадьбы XIX века.
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