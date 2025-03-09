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Роскачество рассказало о спросе на вегетарианскую еду - РИА Новости, 09.03.2025
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07:19 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/eda-2003876609.html
Роскачество рассказало о спросе на вегетарианскую еду
Роскачество рассказало о спросе на вегетарианскую еду - РИА Новости, 09.03.2025
Роскачество рассказало о спросе на вегетарианскую еду
Более половины россиян (58%) покупали растительную продукцию за последние три месяца, основным мотивом выбора вегетарианской еды стало стремление разнообразить... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T07:19:00+03:00
2025-03-09T07:19:00+03:00
общество
роскачество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более половины россиян (58%) покупали растительную продукцию за последние три месяца, основным мотивом выбора вегетарианской еды стало стремление разнообразить свое питание, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "По данным опроса ЦИПП Роскачества, 58% граждан покупали те или иные растительные продукты за последние три месяца", - рассказали в организации. Наиболее распространенные среди граждан оказались продукты, заменяющие молочные: на растительной основе вместо молока (32%) и растительные напитки (28%). А 22%-23% покупают продукты из растительного мяса и само растительное мясо. Почти каждый пятый приобретает горячие напитки на растительной основе вместо молока, выяснили в Роскачестве. "Основной мотив выбора вегетарианских продуктов – стремление разнообразить свой рацион (56%). Также распространенными мотивами являются получение пользы от этих продуктов и поддержание физической формы, снижение веса. Каждый пятый покупает вегетарианские продукты ради вкуса", - отметили там. Кроме того, 12% рассказали, что покупают такие продукты по рекомендации врача. И всего 2% - по причине того, что считают себя вегетарианцами. В Роскачестве выяснили также, что наиболее распространенным вегетарианским типом питания является лактоововегетарианство (24%), когда в рационе допускаются только яйца и молочные продукты. При этом 11% рассказали, что придерживаются лактовегетарианства (можно только молоко и молочные продукты). Еще 11% заявили, что являются веганами, 8% являются приверженцами ововегетарианства (разрешается употребление яиц, но не молочных продуктов), а 46% указали, что не придерживаются ни одной из перечисленных систем питания.
https://ria.ru/20240918/produktsiya-1973310244.html
https://ria.ru/20240813/dietolog-1965830133.html
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общество, роскачество
Общество, Роскачество
Роскачество рассказало о спросе на вегетарианскую еду

Роскачество: 58% россиян покупали растительную продукцию за последние три месяца

© Flickr / Martin CathraeОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Flickr / Martin Cathrae
Овощи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более половины россиян (58%) покупали растительную продукцию за последние три месяца, основным мотивом выбора вегетарианской еды стало стремление разнообразить свое питание, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"По данным опроса ЦИПП Роскачества, 58% граждан покупали те или иные растительные продукты за последние три месяца", - рассказали в организации.
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Наиболее распространенные среди граждан оказались продукты, заменяющие молочные: на растительной основе вместо молока (32%) и растительные напитки (28%). А 22%-23% покупают продукты из растительного мяса и само растительное мясо. Почти каждый пятый приобретает горячие напитки на растительной основе вместо молока, выяснили в Роскачестве.
"Основной мотив выбора вегетарианских продуктов – стремление разнообразить свой рацион (56%). Также распространенными мотивами являются получение пользы от этих продуктов и поддержание физической формы, снижение веса. Каждый пятый покупает вегетарианские продукты ради вкуса", - отметили там.
Кроме того, 12% рассказали, что покупают такие продукты по рекомендации врача. И всего 2% - по причине того, что считают себя вегетарианцами.
В Роскачестве выяснили также, что наиболее распространенным вегетарианским типом питания является лактоововегетарианство (24%), когда в рационе допускаются только яйца и молочные продукты. При этом 11% рассказали, что придерживаются лактовегетарианства (можно только молоко и молочные продукты). Еще 11% заявили, что являются веганами, 8% являются приверженцами ововегетарианства (разрешается употребление яиц, но не молочных продуктов), а 46% указали, что не придерживаются ни одной из перечисленных систем питания.
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