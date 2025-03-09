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Джорджеску отказали в участии в президентских выборах, пишут СМИ

Джорджеску отказали в участии в президентских выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2025

Джорджеску отказали в участии в президентских выборах, пишут СМИ

Центральное избирательное бюро Румынии отказало Кэлину Джорджеску в участии в президентских выборах, передает телеканал Digi24 со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T20:58:00+03:00

2025-03-09T20:58:00+03:00

2025-03-09T21:22:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 мар — РИА Новости. Центральное избирательное бюро Румынии отказало Кэлину Джорджеску в участии в президентских выборах, передает телеканал Digi24 со ссылкой на источники. "Центральное избирательное бюро приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах", — говорится в сообщении.По данным СМИ, за утверждение его кандидатуры проголосовали четверо, против —десять.В пятницу Джорджеску подал документы в Центральное избирательное бюро для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии. В тот же день в Конституционный суд страны подали две жалобы против этой инициативы. Накануне КС отклонил их и заявил, что доведет свое решение до ЦИК.Президентские выборы в РумынииВ ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.На минувшей неделе Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.

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румыния, президентские выборы в румынии — 2024, в мире, кэлин джеорджеску, нато, сша