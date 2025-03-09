В Пермском крае в ДТП с грузовиком погиб человек
Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе под Пермью
© Госавтоинспекция Пермского края/TelegramПоследствия ДТП на трассе под пермским Краснокамском. 9 марта 2025
Последствия ДТП на трассе под пермским Краснокамском. 9 марта 2025
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ПЕРМЬ, 9 мар - РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с участием грузового автомобиля и пяти иномарок на трассе под пермским Краснокамском, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
По данным ведомства, после дорожно-транспортного происшествия на трассе в Пермском крае в больницу попали девочка и женщина, позднее их перевели на амбулаторное лечение. Ещё один мужчина от госпитализации отказался. Два ребенка и одна женщина были доставлены после инцидента в травмпункт, где им оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.
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"В результате ДТП пострадали семь человек... Одна женщина (53-летняя водитель автомобиля Toyota RAV 4 - ред.) скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - рассказали в ведомстве.
По данным краевой Госавтоинспекции, на трассе "Кострома-Шарья-Киров-Пермь" автомобиль Mazda выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком Dongfeng, который врезался в сразу несколько иномарок: Toyota RAV 4, Skoda, Opel и Honda. Ведомство сейчас проводит проверку. В местных пабликах в соцсетях указывается, что ДТП случилось на участке трассы у поселка Усть-Сыны между Краснокамском и Нытвой. Кроме того, сообщалось об образовавшийся на дороге пробке длиной более 10 километров.
Региональная Госавтоинспекция в воскресенье просила водителей быть осторожными на дорогах из-за температурных колебаний и обильного выпадения осадков в виде снега в Пермском крае.
Сегодня в Перми наблюдается достаточно сильный снегопад, температура воздуха минус четыре градуса.
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