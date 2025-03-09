https://ria.ru/20250309/dtp-2003947416.html

В Пермском крае в ДТП с грузовиком погиб человек

В Пермском крае в ДТП с грузовиком погиб человек - РИА Новости, 09.03.2025

В Пермском крае в ДТП с грузовиком погиб человек

Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с участием грузового автомобиля и пяти иномарок на трассе под пермским Краснокамском, сообщили РИА Новости в краевом РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T18:08:00+03:00

2025-03-09T18:08:00+03:00

2025-03-09T19:58:00+03:00

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ПЕРМЬ, 9 мар - РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с участием грузового автомобиля и пяти иномарок на трассе под пермским Краснокамском, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.По данным ведомства, после дорожно-транспортного происшествия на трассе в Пермском крае в больницу попали девочка и женщина, позднее их перевели на амбулаторное лечение. Ещё один мужчина от госпитализации отказался. Два ребенка и одна женщина были доставлены после инцидента в травмпункт, где им оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. "В результате ДТП пострадали семь человек... Одна женщина (53-летняя водитель автомобиля Toyota RAV 4 - ред.) скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - рассказали в ведомстве.По данным краевой Госавтоинспекции, на трассе "Кострома-Шарья-Киров-Пермь" автомобиль Mazda выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком Dongfeng, который врезался в сразу несколько иномарок: Toyota RAV 4, Skoda, Opel и Honda. Ведомство сейчас проводит проверку. В местных пабликах в соцсетях указывается, что ДТП случилось на участке трассы у поселка Усть-Сыны между Краснокамском и Нытвой. Кроме того, сообщалось об образовавшийся на дороге пробке длиной более 10 километров.Региональная Госавтоинспекция в воскресенье просила водителей быть осторожными на дорогах из-за температурных колебаний и обильного выпадения осадков в виде снега в Пермском крае. Сегодня в Перми наблюдается достаточно сильный снегопад, температура воздуха минус четыре градуса.

https://ria.ru/20250309/dtp-2003937686.html

https://ria.ru/20250307/dtp-2003571235.html

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происшествия, пермский край, пермь, россия