Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с двумя легковушками во Владикавказе пострадали пятеро детей - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 09.03.2025 (обновлено: 19:43 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/dtp-2003937686.html
В ДТП с двумя легковушками во Владикавказе пострадали пятеро детей
В ДТП с двумя легковушками во Владикавказе пострадали пятеро детей - РИА Новости, 09.03.2025
В ДТП с двумя легковушками во Владикавказе пострадали пятеро детей
Пятеро детей в возрасте от шести до 14 лет госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей во Владикавказе, сообщил региональный главк МЧС... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:06:00+03:00
2025-03-09T19:43:00+03:00
происшествия
владикавказ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003938202_0:16:1133:653_1920x0_80_0_0_05d46ad8849a75802c3ac27db920a2fe.jpg
ПЯТИГОРСК, 9 мар — РИА Новости. Пятеро детей в возрасте от шести до 14 лет госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей во Владикавказе, сообщил региональный главк МЧС России."На улице Генерала Дзусова столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и ВАЗ-2106. Прибывшие на место происшествия огнеборцы произвели обесточивание аварийных автомобилей, а также отключение газобаллонного оборудования. Пятеро детей в возрасте от шести до 14 лет, находившихся в момент ДТП в одном из автомобилей, доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу", — говорится в сообщении.В Минздраве региона уточнили, что медики проводят обследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь, дети находятся в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20250109/dtp-1992943148.html
владикавказ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003938202_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_7cf60bb3d6564a55b4b0d5c2c86482c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп
Происшествия, Владикавказ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, ДТП
В ДТП с двумя легковушками во Владикавказе пострадали пятеро детей

МЧС: после ДТП с двумя машинами во Владикавказе в больницу попали пятеро детей

© Фото : МЧС Северной Осетии/TelegramДТП с двумя легковушками во Владикавказе
ДТП с двумя легковушками во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : МЧС Северной Осетии/Telegram
ДТП с двумя легковушками во Владикавказе
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 9 мар — РИА Новости. Пятеро детей в возрасте от шести до 14 лет госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей во Владикавказе, сообщил региональный главк МЧС России.
"На улице Генерала Дзусова столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и ВАЗ-2106. Прибывшие на место происшествия огнеборцы произвели обесточивание аварийных автомобилей, а также отключение газобаллонного оборудования. Пятеро детей в возрасте от шести до 14 лет, находившихся в момент ДТП в одном из автомобилей, доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу", — говорится в сообщении.
В Минздраве региона уточнили, что медики проводят обследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь, дети находятся в состоянии средней степени тяжести.
На месте ДТП во Владикавказе. 26 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Во Владикавказе девушка без водительских прав сбила пенсионера
9 января, 14:38
 
ПроисшествияВладикавказМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала