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В ДТП с двумя легковушками во Владикавказе пострадали пятеро детей
В ДТП с двумя легковушками во Владикавказе пострадали пятеро детей - РИА Новости, 09.03.2025
В ДТП с двумя легковушками во Владикавказе пострадали пятеро детей
Пятеро детей в возрасте от шести до 14 лет госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей во Владикавказе, сообщил региональный главк МЧС... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:06:00+03:00
2025-03-09T17:06:00+03:00
2025-03-09T19:43:00+03:00
происшествия
владикавказ
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россия
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ПЯТИГОРСК, 9 мар — РИА Новости. Пятеро детей в возрасте от шести до 14 лет госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей во Владикавказе, сообщил региональный главк МЧС России."На улице Генерала Дзусова столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и ВАЗ-2106. Прибывшие на место происшествия огнеборцы произвели обесточивание аварийных автомобилей, а также отключение газобаллонного оборудования. Пятеро детей в возрасте от шести до 14 лет, находившихся в момент ДТП в одном из автомобилей, доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу", — говорится в сообщении.В Минздраве региона уточнили, что медики проводят обследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь, дети находятся в состоянии средней степени тяжести.
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происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп
Происшествия, Владикавказ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, ДТП
В ДТП с двумя легковушками во Владикавказе пострадали пятеро детей
МЧС: после ДТП с двумя машинами во Владикавказе в больницу попали пятеро детей