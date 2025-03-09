https://ria.ru/20250309/dtp-2003899154.html

На МКАД столкнулись несколько машин

На МКАД столкнулись несколько машин - РИА Новости, 09.03.2025

На МКАД столкнулись несколько машин

Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T11:16:00+03:00

2025-03-09T11:16:00+03:00

2025-03-09T11:16:00+03:00

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На внутренней стороне 37-го км МКАД (в районе съезда №38) произошло ДТП с несколькими автомобилями. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в Telegram-канале ведомства. Дептранс отметил, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20250220/dtp-2000453595.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы