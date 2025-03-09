https://ria.ru/20250309/dtp-2003887325.html

В Крыму скорая провалилась в фонтан

В Крыму скорая провалилась в фонтан - РИА Новости, 09.03.2025

В Крыму скорая провалилась в фонтан

Машина скорой помощи провалилась в фонтан, который недавно закончили монтировать и еще не успели запустить в работу, сообщил глава администрации города Игорь... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T09:40:00+03:00

2025-03-09T09:40:00+03:00

2025-03-09T09:40:00+03:00

феодосия

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Машина скорой помощи провалилась в фонтан, который недавно закончили монтировать и еще не успели запустить в работу, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале. "На светомузыкальном фонтане произошло чрезвычайное происшествие – по неизвестным причинам машина скорой помощи заехала на новый светомузыкальный фонтан и провалила его" , - написал Ткаченко, выложив фотографии происшествия. Пострадавших нет, машина будет освобождена из провала, но фонтан, по его словам, придется восстанавливать. Новый фонтан монтировали рядом с набережной в самом центре города, на том месте, где ранее находился пришедший в негодность за долгие годы светомузыкальный фонтан. Фонтан еще не успели запустить в работу. Одновременно с монтажом нового фонтана в Феодосии реконструируется площадь рядом, на ней устанавливается стела города воинской славы. Открытие фонтана и сквера планировалось весной 2025 года, стелу планируют торжественно открыть к 9 мая.

https://ria.ru/20250306/dtp-2003472560.html

феодосия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

феодосия, происшествия, республика крым