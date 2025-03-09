Рейтинг@Mail.ru
В Крыму скорая провалилась в фонтан - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/dtp-2003887325.html
В Крыму скорая провалилась в фонтан
В Крыму скорая провалилась в фонтан - РИА Новости, 09.03.2025
В Крыму скорая провалилась в фонтан
Машина скорой помощи провалилась в фонтан, который недавно закончили монтировать и еще не успели запустить в работу, сообщил глава администрации города Игорь... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:40:00+03:00
2025-03-09T09:40:00+03:00
феодосия
происшествия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003887097_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_6b9251dde1dfccc7c85e3a1288c84d3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Машина скорой помощи провалилась в фонтан, который недавно закончили монтировать и еще не успели запустить в работу, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале. "На светомузыкальном фонтане произошло чрезвычайное происшествие – по неизвестным причинам машина скорой помощи заехала на новый светомузыкальный фонтан и провалила его" , - написал Ткаченко, выложив фотографии происшествия. Пострадавших нет, машина будет освобождена из провала, но фонтан, по его словам, придется восстанавливать. Новый фонтан монтировали рядом с набережной в самом центре города, на том месте, где ранее находился пришедший в негодность за долгие годы светомузыкальный фонтан. Фонтан еще не успели запустить в работу. Одновременно с монтажом нового фонтана в Феодосии реконструируется площадь рядом, на ней устанавливается стела города воинской славы. Открытие фонтана и сквера планировалось весной 2025 года, стелу планируют торжественно открыть к 9 мая.
https://ria.ru/20250306/dtp-2003472560.html
феодосия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003887097_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_983a76e82d07c6fe6e969074feca7d8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
феодосия, происшествия, республика крым
Феодосия, Происшествия, Республика Крым
В Крыму скорая провалилась в фонтан

В центре Феодосии машина скорой помощи провалилась в светомузыкальный фонтан

© Фото : Игорь Ткаченко | Феодосия/TelegramМашина скорой помощи провалилась в фонтан в Крыму
Машина скорой помощи провалилась в фонтан в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : Игорь Ткаченко | Феодосия/Telegram
Машина скорой помощи провалилась в фонтан в Крыму
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Машина скорой помощи провалилась в фонтан, который недавно закончили монтировать и еще не успели запустить в работу, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.
«
"На светомузыкальном фонтане произошло чрезвычайное происшествие – по неизвестным причинам машина скорой помощи заехала на новый светомузыкальный фонтан и провалила его" , - написал Ткаченко, выложив фотографии происшествия.
Пострадавших нет, машина будет освобождена из провала, но фонтан, по его словам, придется восстанавливать.
Новый фонтан монтировали рядом с набережной в самом центре города, на том месте, где ранее находился пришедший в негодность за долгие годы светомузыкальный фонтан. Фонтан еще не успели запустить в работу.
Одновременно с монтажом нового фонтана в Феодосии реконструируется площадь рядом, на ней устанавливается стела города воинской славы. Открытие фонтана и сквера планировалось весной 2025 года, стелу планируют торжественно открыть к 9 мая.
На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Керчи - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Керчи машина скорой помощи попала в ДТП
6 марта, 18:22
 
ФеодосияПроисшествияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала