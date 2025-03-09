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Российские дроны уничтожили технику ВСУ в Курской области
Российские дроны уничтожили технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025
Российские дроны уничтожили технику ВСУ в Курской области
Расчет дронов подразделения "Анвар" ВС РФ уничтожает пехоту, укрепления и технику ВСУ в Судже в Курской области и на подходах к ней, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T22:23:00+03:00
2025-03-09T22:23:00+03:00
2025-03-09T22:23:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мар – РИА Новости. Расчет дронов подразделения "Анвар" ВС РФ уничтожает пехоту, укрепления и технику ВСУ в Судже в Курской области и на подходах к ней, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Фараон". Видео работы подразделения оказалось в распоряжении агентства. "Уничтожаем технику, пехоту, укрепления, точки запуска БПЛА как в самой Судже, так и на подходах к ней. Делаем все, чтобы поскорее освободить нашу землю", - сказал "Фараон". На кадрах видно, как осуществляется поражение живой силы противника с использованием БПЛА. Кроме того, "Анвар" дронами на оптоволокне уничтожает внедорожники, с помощью которых происходило снабжение украинской группировки в Судже. Поражение укреплений и точек запуска БПЛА "Анвар" осуществлял с помощью сброса противотанковых мин с дрона.
https://ria.ru/20250309/kadyrov-2003966325.html
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в мире, суджа, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Суджа, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские дроны уничтожили технику ВСУ в Курской области
Расчет дронов "Анвар" уничтожил пехоту, укрепления и технику ВСУ в Судже