https://ria.ru/20250309/drony-2003970432.html

Российские дроны уничтожили технику ВСУ в Курской области

Российские дроны уничтожили технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025

Российские дроны уничтожили технику ВСУ в Курской области

Расчет дронов подразделения "Анвар" ВС РФ уничтожает пехоту, укрепления и технику ВСУ в Судже в Курской области и на подходах к ней, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T22:23:00+03:00

2025-03-09T22:23:00+03:00

2025-03-09T22:23:00+03:00

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мар – РИА Новости. Расчет дронов подразделения "Анвар" ВС РФ уничтожает пехоту, укрепления и технику ВСУ в Судже в Курской области и на подходах к ней, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Фараон". Видео работы подразделения оказалось в распоряжении агентства. "Уничтожаем технику, пехоту, укрепления, точки запуска БПЛА как в самой Судже, так и на подходах к ней. Делаем все, чтобы поскорее освободить нашу землю", - сказал "Фараон". На кадрах видно, как осуществляется поражение живой силы противника с использованием БПЛА. Кроме того, "Анвар" дронами на оптоволокне уничтожает внедорожники, с помощью которых происходило снабжение украинской группировки в Судже. Поражение укреплений и точек запуска БПЛА "Анвар" осуществлял с помощью сброса противотанковых мин с дрона.

https://ria.ru/20250309/kadyrov-2003966325.html

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в мире, суджа, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины