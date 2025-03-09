https://ria.ru/20250309/chehija-2003943296.html

В минобороны Чехии отвергли возвращение к обязательной службе в армии

В минобороны Чехии отвергли возвращение к обязательной службе в армии - РИА Новости, 09.03.2025

В минобороны Чехии отвергли возвращение к обязательной службе в армии

Никто в Чехии не предлагает возвращаться к обязательной военной службе, несмотря на проблемы с набором новичков в профессиональную армию, заявила в воскресенье, РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:46:00+03:00

2025-03-09T17:46:00+03:00

2025-03-09T17:46:00+03:00

в мире

чехия

яна чернохова

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ПРАГА, 9 мар – РИА Новости. Никто в Чехии не предлагает возвращаться к обязательной военной службе, несмотря на проблемы с набором новичков в профессиональную армию, заявила в воскресенье, выступая по телеканалу NOVA TV, глава оборонного ведомства республики Яна Чернохова. "Никто возвращения к обязательной военной службе не предполагает. В настоящий момент речь идет о стремлении увеличить ряды армии за счет максимально возможного числа профессиональных военнослужащих, действующих резервистов. Мы расширили возможности обучения. Я не могу себе представить, что после более чем двух десятилетий существования профессиональной армии нам придется восстанавливать срочную службу, строить казармы, решать вопросы призыва", - сказала Чернохова. По ее словам, обязательный призыв в армию - это крайняя мера, которая, как надеется министр, никогда не будет реализована. В свою очередь, другой участник теледебатов, замглавы парламентского комитета по обороне Павел Ружичка заявил, что представляемое им оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") "не хочет вводить никакой обязательной военной службы". Движение ANO, согласно социологическим исследованиям, является главным претендентом на победу на сентябрьских выборах в парламент республики. Начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка в феврале сообщил, что в настоящее время в чешской армии насчитывается менее 24 тысяч военнослужащих. При этом стратегические документы ведомства нацелены на доведение армейских рядов до 30 тысяч человек к 2030 году.

https://ria.ru/20250302/chekhiya-2002525469.html

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в мире, чехия, яна чернохова