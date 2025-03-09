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Бойцы "Барс-31" уничтожили БТР "Буцефал" под Часовым Яром - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/butsefal-2003912407.html
Бойцы "Барс-31" уничтожили БТР "Буцефал" под Часовым Яром
Бойцы "Барс-31" уничтожили БТР "Буцефал" под Часовым Яром - РИА Новости, 09.03.2025
Бойцы "Барс-31" уничтожили БТР "Буцефал" под Часовым Яром
Бойцы бригады "Барс-31" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, нанесли удар по БТР-4 "Буцефал" во время попытки ротации... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:21:00+03:00
2025-03-09T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
бтр-4
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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Бойцы бригады "Барс-31" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, нанесли удар по БТР-4 "Буцефал" во время попытки ротации военнослужащих ВСУ на участке под Часовым Яром в ДНР, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Князь". Видео уничтожения техники оказалось в распоряжении агентства. "С целью срыва ротации, подвоза БК, провизии нами был выявлен маршрут передвижения бронированной техники ВСУ БТР-4 "Буцефал", - сообщил "Князь". По его словам, на заранее выявленных точках проезда техники произвели дистанционное минирование. "Техника, проезжая через точку ,была подорвана, обездвижена, повреждена. На поражение техники потребовалось четыре FPV-дрона, Ротация противника не была осуществлена, цель была уничтожена", - пояснил собеседник агентства.
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Удар по БТР "Буцефал" под Часовым Яром
Бойцы бригады "Барс-31" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, нанесли удар по БТР-4 "Буцефал" во время попытки ротации военнослужащих ВСУ на участке под Часовым Яром в ДНР, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Князь". Видео уничтожения техники оказалось в распоряжении агентства.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, бтр-4, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, БТР-4, Часов Яр
Бойцы "Барс-31" уничтожили БТР "Буцефал" под Часовым Яром

Бойцы бригады Барс-31 уничтожили БТР "Буцефал" при ротации ВСУ под Часовым Яром

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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Бойцы бригады "Барс-31" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, нанесли удар по БТР-4 "Буцефал" во время попытки ротации военнослужащих ВСУ на участке под Часовым Яром в ДНР, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Князь".
Видео уничтожения техники оказалось в распоряжении агентства.
"С целью срыва ротации, подвоза БК, провизии нами был выявлен маршрут передвижения бронированной техники ВСУ БТР-4 "Буцефал", - сообщил "Князь".
По его словам, на заранее выявленных точках проезда техники произвели дистанционное минирование.
"Техника, проезжая через точку ,была подорвана, обездвижена, повреждена. На поражение техники потребовалось четыре FPV-дрона, Ротация противника не была осуществлена, цель была уничтожена", - пояснил собеседник агентства.
Оглашение приказа пограничникам ВСУ на выполнение специальных заданий в Курской области с использованием американских БТР М113 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБТР-4Часов Яр
 
 
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