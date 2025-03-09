https://ria.ru/20250309/butsefal-2003912407.html

Бойцы "Барс-31" уничтожили БТР "Буцефал" под Часовым Яром

Бойцы "Барс-31" уничтожили БТР "Буцефал" под Часовым Яром - РИА Новости, 09.03.2025

Бойцы "Барс-31" уничтожили БТР "Буцефал" под Часовым Яром

Бойцы бригады "Барс-31" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, нанесли удар по БТР-4 "Буцефал" во время попытки ротации... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T13:21:00+03:00

2025-03-09T13:21:00+03:00

2025-03-09T13:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

бтр-4

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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Бойцы бригады "Барс-31" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, нанесли удар по БТР-4 "Буцефал" во время попытки ротации военнослужащих ВСУ на участке под Часовым Яром в ДНР, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Князь". Видео уничтожения техники оказалось в распоряжении агентства. "С целью срыва ротации, подвоза БК, провизии нами был выявлен маршрут передвижения бронированной техники ВСУ БТР-4 "Буцефал", - сообщил "Князь". По его словам, на заранее выявленных точках проезда техники произвели дистанционное минирование. "Техника, проезжая через точку ,была подорвана, обездвижена, повреждена. На поражение техники потребовалось четыре FPV-дрона, Ротация противника не была осуществлена, цель была уничтожена", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250304/vsu-2003076725.html

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Удар по БТР "Буцефал" под Часовым Яром Бойцы бригады "Барс-31" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, нанесли удар по БТР-4 "Буцефал" во время попытки ротации военнослужащих ВСУ на участке под Часовым Яром в ДНР, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Князь". Видео уничтожения техники оказалось в распоряжении агентства. 2025-03-09T13:21 true PT0M37S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, бтр-4, часов яр