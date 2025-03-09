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В Британии отказались рассматривать введение всеобщей воинской повинности - РИА Новости, 09.03.2025
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14:08 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/britanija-2003918033.html
В Британии отказались рассматривать введение всеобщей воинской повинности
В Британии отказались рассматривать введение всеобщей воинской повинности - РИА Новости, 09.03.2025
В Британии отказались рассматривать введение всеобщей воинской повинности
Великобритания не рассматривает вопрос введения всеобщей воинской повинности, заявил британский депутат и канцлер герцогства Ланкастерского Пэт Макфадден. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T14:08:00+03:00
2025-03-09T14:08:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Великобритания не рассматривает вопрос введения всеобщей воинской повинности, заявил британский депутат и канцлер герцогства Ланкастерского Пэт Макфадден. По информации телеканала Sky News, которому депутат дал интервью, такое заявление было сделано после того, как власти Латвии призвали Великобританию ввести всеобщую воинскую повинность. "Мы не рассматриваем вопрос введения всеобщей воинской повинности, но, конечно, мы уже объявили о значительном увеличении расходов на оборону несколько недель назад, и мы должны признать, что наш мир уже изменился", - приводит слова Макфаддена телеканал Sky News. Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш ранее заявил в интервью газете Telegraph, что Великобритания должна рассмотреть возможность призыва граждан в армию для сдерживания России. Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооружённые силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявил, что ВС королевства сталкиваются с рядом серьёзных проблем. До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо увеличить инвестирование в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов при боевых действиях будет означать общее уменьшение числа возможных задач.
https://ria.ru/20241222/britaniya-1990668200.html
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в мире, великобритания, латвия, россия, джон хили, кришьянис кариньш
В мире, Великобритания, Латвия, Россия, Джон Хили, Кришьянис Кариньш
В Британии отказались рассматривать введение всеобщей воинской повинности

Депутат Макфадден: Британия не рассматривает вопрос всеобщей воинской повинности

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Великобритания не рассматривает вопрос введения всеобщей воинской повинности, заявил британский депутат и канцлер герцогства Ланкастерского Пэт Макфадден.
По информации телеканала Sky News, которому депутат дал интервью, такое заявление было сделано после того, как власти Латвии призвали Великобританию ввести всеобщую воинскую повинность.
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"Мы не рассматриваем вопрос введения всеобщей воинской повинности, но, конечно, мы уже объявили о значительном увеличении расходов на оборону несколько недель назад, и мы должны признать, что наш мир уже изменился", - приводит слова Макфаддена телеканал Sky News.
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш ранее заявил в интервью газете Telegraph, что Великобритания должна рассмотреть возможность призыва граждан в армию для сдерживания России.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооружённые силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявил, что ВС королевства сталкиваются с рядом серьёзных проблем.
До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо увеличить инвестирование в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов при боевых действиях будет означать общее уменьшение числа возможных задач.
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В миреВеликобританияЛатвияРоссияДжон ХилиКришьянис Кариньш
 
 
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