В Британии отказались рассматривать введение всеобщей воинской повинности
Депутат Макфадден: Британия не рассматривает вопрос всеобщей воинской повинности
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Великобритания не рассматривает вопрос введения всеобщей воинской повинности, заявил британский депутат и канцлер герцогства Ланкастерского Пэт Макфадден.
По информации телеканала Sky News, которому депутат дал интервью, такое заявление было сделано после того, как власти Латвии призвали Великобританию ввести всеобщую воинскую повинность.
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"Мы не рассматриваем вопрос введения всеобщей воинской повинности, но, конечно, мы уже объявили о значительном увеличении расходов на оборону несколько недель назад, и мы должны признать, что наш мир уже изменился", - приводит слова Макфаддена телеканал Sky News.
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш ранее заявил в интервью газете Telegraph, что Великобритания должна рассмотреть возможность призыва граждан в армию для сдерживания России.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооружённые силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявил, что ВС королевства сталкиваются с рядом серьёзных проблем.
До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо увеличить инвестирование в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов при боевых действиях будет означать общее уменьшение числа возможных задач.
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