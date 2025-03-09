https://ria.ru/20250309/britanija-2003897693.html

В Британии назвали Зеленского препятствием к миру

В Британии назвали Зеленского препятствием к миру - РИА Новости, 09.03.2025

В Британии назвали Зеленского препятствием к миру

Владимир Зеленский является препятствием для окончания украинского конфликта, заявила газета Times со ссылкой на неназванного британского министра. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T11:06:00+03:00

2025-03-09T11:06:00+03:00

2025-03-09T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский является препятствием для окончания украинского конфликта, заявила газета Times со ссылкой на неназванного британского министра. Согласно изданию, такое мнение министр выразил прошлой осенью. "Прошлой осенью британский министр описал мне Зеленского как "препятствие к миру", - говорится в статье Times. Газета подчеркивает, что эта точка зрения о Зеленском была "высказана для фона, а не цитатой". Согласно публикации, такое мнение о Зеленском не является единичным в столицах Европы. "Такое мнение... не является изолированным в европейских столицах, говорит о разрыве, образовавшемся между заявлениями на публике и личными мыслями о конфликте", - добавляет автор статьи. Неназванный британский чиновник заявил изданию, что после нескольких лет украинского конфликта Зеленский рискует принимать "неправильные решения". Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003464910.html

https://ria.ru/20250301/mid-2002461480.html

https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002461614.html

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в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, владимир путин