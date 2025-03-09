https://ria.ru/20250309/bpla-2003931205.html

Над Белгородской и Курской областями уничтожили три беспилотника

Над Белгородской и Курской областями уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 09.03.2025

Над Белгородской и Курской областями уничтожили три беспилотника

Российские средства уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T16:10:00+03:00

2025-03-09T16:10:00+03:00

2025-03-09T16:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские средства уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Девятого марта с 12.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два - над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250309/svastika-2003915234.html

курская область

россия

белгородская область

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курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область