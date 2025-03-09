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Над Белгородской и Курской областями уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 09.03.2025 (обновлено: 16:12 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/bpla-2003931205.html
Над Белгородской и Курской областями уничтожили три беспилотника
Над Белгородской и Курской областями уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 09.03.2025
Над Белгородской и Курской областями уничтожили три беспилотника
Российские средства уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T16:10:00+03:00
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специальная военная операция на украине
курская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские средства уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Девятого марта с 12.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два - над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250309/svastika-2003915234.html
курская область
россия
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курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
Над Белгородской и Курской областями уничтожили три беспилотника

Средства ПВО уничтожили три БПЛА над Белгородской и Курской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские средства уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
"Девятого марта с 12.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два - над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Разрушенные дома в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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Вчера, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская область
 
 
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