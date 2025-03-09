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ВС России уничтожили боевую машину пехоты на Красноармейском направлении

ВС России уничтожили боевую машину пехоты на Красноармейском направлении - РИА Новости, 09.03.2025

ВС России уничтожили боевую машину пехоты на Красноармейском направлении

Российские военные в ходе боевых действий на красноармейском направлении уничтожили боевую машину пехоты YPR-765 на расстоянии 30 километров с помощью ударного... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T21:11:00+03:00

2025-03-09T21:11:00+03:00

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Российские военные в ходе боевых действий на красноармейском направлении уничтожили боевую машину пехоты YPR-765 на расстоянии 30 километров с помощью ударного БПЛА "Молния-2", рассказала РИА Новости оператор FPV-дронов 1-й Славянской бригады 51-й армии ВС РФ с позывным "Радистка". "Мы сейчас работаем на красноармейском направлении. Более яркий крайний наш выход был с поражением YPR-765. Поражение было "Молнией" с боеприпасом большого веса. Соответственно, YPR сразу же было уничтожено. Поражаемая цель находилась на расстоянии более 30 километров", - рассказала "Радистка". По её словам, ранее, начиная с 2024 года, для поражения противника использовались дроны-камикадзе, несущие небольшой вес и летающие на небольшие расстояния. Но с развитием технологий оба параметра - и дальность полетов, и грузоподъемность БПЛА - значительно увеличились. "На данный момент мы уже начали использовать такие ударные самолёты (БПЛА самолетного типа - ред.), как "Молния-2". Такие самолеты летают на более дальние расстояния: от 30 до 60 (километров - ред.) и дальше. Так как это самолет, он имеет свойство планировать. И в зависимости от опыта пилота и веса боеприпаса, который тащит данный самолет, начиная от шести килограммов, можно улететь гораздо дальше", - пояснила военнослужащая. Собеседница агентства также добавила, что данные БПЛА хорошо помогают в поддержке пехоты – штурмовиков, поражая как живую силу, так и военную технику противника. "У тебя должны быть определенные цели для поражения на таких расстояниях", - добавила оператор ударных беспилотников.

https://ria.ru/20250309/minoborony-2003932254.html

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Оператор FPV-дронов о боевой работе на красноармейском направлении Российские военные в ходе боевых действий на красноармейском направлении уничтожили боевую машину пехоты YPR-765 на расстоянии 30 километров с помощью ударного БПЛА "Молния-2", рассказала РИА Новости оператор FPV-дронов 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным "Радистка". 2025-03-09T21:11 true PT1M37S

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