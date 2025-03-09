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ВС России уничтожили боевую машину пехоты на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили боевую машину пехоты на Красноармейском направлении - РИА Новости, 09.03.2025
ВС России уничтожили боевую машину пехоты на Красноармейском направлении
Российские военные в ходе боевых действий на красноармейском направлении уничтожили боевую машину пехоты YPR-765 на расстоянии 30 километров с помощью ударного... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T21:11:00+03:00
2025-03-09T21:11:00+03:00
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Российские военные в ходе боевых действий на красноармейском направлении уничтожили боевую машину пехоты YPR-765 на расстоянии 30 километров с помощью ударного БПЛА "Молния-2", рассказала РИА Новости оператор FPV-дронов 1-й Славянской бригады 51-й армии ВС РФ с позывным "Радистка". "Мы сейчас работаем на красноармейском направлении. Более яркий крайний наш выход был с поражением YPR-765. Поражение было "Молнией" с боеприпасом большого веса. Соответственно, YPR сразу же было уничтожено. Поражаемая цель находилась на расстоянии более 30 километров", - рассказала "Радистка". По её словам, ранее, начиная с 2024 года, для поражения противника использовались дроны-камикадзе, несущие небольшой вес и летающие на небольшие расстояния. Но с развитием технологий оба параметра - и дальность полетов, и грузоподъемность БПЛА - значительно увеличились. "На данный момент мы уже начали использовать такие ударные самолёты (БПЛА самолетного типа - ред.), как "Молния-2". Такие самолеты летают на более дальние расстояния: от 30 до 60 (километров - ред.) и дальше. Так как это самолет, он имеет свойство планировать. И в зависимости от опыта пилота и веса боеприпаса, который тащит данный самолет, начиная от шести килограммов, можно улететь гораздо дальше", - пояснила военнослужащая. Собеседница агентства также добавила, что данные БПЛА хорошо помогают в поддержке пехоты – штурмовиков, поражая как живую силу, так и военную технику противника. "У тебя должны быть определенные цели для поражения на таких расстояниях", - добавила оператор ударных беспилотников.
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Оператор FPV-дронов о боевой работе на красноармейском направлении
Российские военные в ходе боевых действий на красноармейском направлении уничтожили боевую машину пехоты YPR-765 на расстоянии 30 километров с помощью ударного БПЛА "Молния-2", рассказала РИА Новости оператор FPV-дронов 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным "Радистка".
2025-03-09T21:11
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вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили боевую машину пехоты на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили боевую машину пехоты PR-765 на Красноармейском направлении