Рейтинг@Mail.ru
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
05:02 09.03.2025 (обновлено: 05:58 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/bezopasnost-2003871526.html
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.03.2025
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
В аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T05:02:00+03:00
2025-03-09T05:58:00+03:00
казань
астрахань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
нижний новгород
международная организация гражданской авиации
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_116:490:2886:2048_1920x0_80_0_0_9bb332683199eae8cdff1a90887ce205.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее ночью воскресенья эти меры применили во Владикавказе."Временные ограничения &lt;...&gt; введены также в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA) — с 01:05 мск; Казань (UWKD) — с 02:00 мск; Нижний Новгород (Строгино; UWGG) — c 02:59 мск", — написал он.Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250308/aeroport-2003857705.html
казань
астрахань
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_1ca43f428191ee6f584c789d63c514d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, нижний новгород, международная организация гражданской авиации
Казань, Астрахань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Нижний Новгород, Международная организация гражданской авиации, Религия
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

В аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в медиабанк
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ранее ночью воскресенья эти меры применили во Владикавказе.
«
"Временные ограничения <...> введены также в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA) — с 01:05 мск; Казань (UWKD) — с 02:00 мск; Нижний Новгород (Строгино; UWGG) — c 02:59 мск", — написал он.
Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.
Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Вчера, 22:30
 
РелигияКазаньАстраханьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БезопасностьНижний НовгородМеждународная организация гражданской авиации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала