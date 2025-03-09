https://ria.ru/20250309/bezopasnost-2003871526.html
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.03.2025
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
В аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T05:02:00+03:00
2025-03-09T05:02:00+03:00
2025-03-09T05:58:00+03:00
казань
астрахань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
нижний новгород
международная организация гражданской авиации
религия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее ночью воскресенья эти меры применили во Владикавказе."Временные ограничения <...> введены также в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA) — с 01:05 мск; Казань (UWKD) — с 02:00 мск; Нижний Новгород (Строгино; UWGG) — c 02:59 мск", — написал он.Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250308/aeroport-2003857705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, нижний новгород, международная организация гражданской авиации
Казань, Астрахань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Нижний Новгород, Международная организация гражданской авиации, Религия
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
В аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения