https://ria.ru/20250309/bezopasnost-2003871526.html

В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

В трех российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.03.2025

В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

В аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T05:02:00+03:00

2025-03-09T05:02:00+03:00

2025-03-09T05:58:00+03:00

казань

астрахань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

нижний новгород

международная организация гражданской авиации

религия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее ночью воскресенья эти меры применили во Владикавказе."Временные ограничения <...> введены также в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA) — с 01:05 мск; Казань (UWKD) — с 02:00 мск; Нижний Новгород (Строгино; UWGG) — c 02:59 мск", — написал он.Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250308/aeroport-2003857705.html

казань

астрахань

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, нижний новгород, международная организация гражданской авиации