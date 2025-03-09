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Украинские беспилотники атаковали 12 районов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/bespilotniki-2003896489.html
Украинские беспилотники атаковали 12 районов Белгородской области за сутки
Украинские беспилотники атаковали 12 районов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 09.03.2025
Украинские беспилотники атаковали 12 районов Белгородской области за сутки
Украинские войска за минувшие сутки атаковали 131 беспилотником 12 районов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T10:59:00+03:00
2025-03-09T10:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
ракитянский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки атаковали 131 беспилотником 12 районов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за сутки 43 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 46 снарядов, 101 беспилотник был сбит. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 20 частных домовладениях, семи транспортных средствах, коммерческом и социальном объектах. "В Ракитянском районе село Бобрава атаковано одним беспилотником… Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 20 беспилотников самолётного типа. Последствий нет. Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 15 беспилотников самолётного типа", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки 11 беспилотников. В Борисовском районе по трем селам выпущен один боеприпас и совершены атаки 2 беспилотников. В Валуйском округе 10 населенных пунктов подверглись атакам 23 беспилотников. В Волоконовском районе по двум селам выпущено 6 боеприпасов и совершена атака одного беспилотника. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам совершены атаки 6 беспилотников. Над Губкинским округом и Красненским районом системой ПВО сбиты 4 БПЛА. "В Краснояружском районе по сёлам Демидовка, Илек-Пеньковка, Поповка и Теребрено произведено 2 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 16 снарядов, и нанесены удары 10 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Вознесеновка, Графовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Стариково и хутору Мухин выпущено 13 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 38 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250308/ataka-2003769569.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, украина, ракитянский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Ракитянский район, Вячеслав Гладков
Украинские беспилотники атаковали 12 районов Белгородской области за сутки

Гладков: 131 беспилотник ВСУ атаковал 12 районов Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки атаковали 131 беспилотником 12 районов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за сутки 43 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 46 снарядов, 101 беспилотник был сбит. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 20 частных домовладениях, семи транспортных средствах, коммерческом и социальном объектах.
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Вчера, 07:58
Ракитянском районе село Бобрава атаковано одним беспилотником… Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 20 беспилотников самолётного типа. Последствий нет. Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 15 беспилотников самолётного типа", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки 11 беспилотников. В Борисовском районе по трем селам выпущен один боеприпас и совершены атаки 2 беспилотников. В Валуйском округе 10 населенных пунктов подверглись атакам 23 беспилотников. В Волоконовском районе по двум селам выпущено 6 боеприпасов и совершена атака одного беспилотника. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам совершены атаки 6 беспилотников. Над Губкинским округом и Красненским районом системой ПВО сбиты 4 БПЛА.
"В Краснояружском районе по сёлам Демидовка, Илек-Пеньковка, Поповка и Теребрено произведено 2 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 16 снарядов, и нанесены удары 10 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Вознесеновка, Графовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Стариково и хутору Мухин выпущено 13 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 38 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаРакитянский районВячеслав Гладков
 
 
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