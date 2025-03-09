https://ria.ru/20250309/bespilotniki-2003882413.html

Силы ПВО сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами за ночь

Силы ПВО сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами за ночь - РИА Новости, 09.03.2025

Силы ПВО сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами за ночь

Вооруженные силы ночью сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T08:44:00+03:00

2025-03-09T08:44:00+03:00

2025-03-09T11:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В период с 20:00 мск 8 марта до 07:00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в релизе.Как уточнили в ведомстве:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства противовоздушной обороны успешно сбивают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250308/vsu-2003831862.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, липецкая область, ростовская область