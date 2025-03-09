Силы ПВО сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами за ночь
Силы ПВО ночью уничтожили 88 дронов ВСУ над территорией России
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В период с 20:00 мск 8 марта до 07:00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в релизе.
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Как уточнили в ведомстве:
- 52 БПЛА ликвидировали в Белгородской области;
- 13 дронов — в Липецкой области;
- девять — в Ростовской области;
- восемь беспилотников — в Воронежской области;
- три БПЛА — в Астраханской области;
- по одному — в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства противовоздушной обороны успешно сбивают летательные аппараты противника.
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