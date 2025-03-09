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Силы ПВО сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами за ночь - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 09.03.2025 (обновлено: 11:26 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/bespilotniki-2003882413.html
Силы ПВО сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами за ночь
Силы ПВО сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами за ночь - РИА Новости, 09.03.2025
Силы ПВО сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами за ночь
Вооруженные силы ночью сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T08:44:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
липецкая область
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В период с 20:00 мск 8 марта до 07:00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в релизе.Как уточнили в ведомстве:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства противовоздушной обороны успешно сбивают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250308/vsu-2003831862.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, липецкая область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Липецкая область, Ростовская область
Силы ПВО сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами за ночь

Силы ПВО ночью уничтожили 88 дронов ВСУ над территорией России

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В период с 20:00 мск 8 марта до 07:00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в релизе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
ВСУ атаковали село в Курской области
Вчера, 17:20
Как уточнили в ведомстве:
  • 52 БПЛА ликвидировали в Белгородской области;
  • 13 дронов — в Липецкой области;
  • девять — в Ростовской области;
  • восемь беспилотников — в Воронежской области;
  • три БПЛА — в Астраханской области;
  • по одному — в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства противовоздушной обороны успешно сбивают летательные аппараты противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская областьЛипецкая областьРостовская область
 
 
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