https://ria.ru/20250309/bespilotniki-2003880289.html
Над Часовым Яром сбили два тяжелых гексакоптера ВСУ, бомбивших детский сад
Над Часовым Яром сбили два тяжелых гексакоптера ВСУ, бомбивших детский сад - РИА Новости, 09.03.2025
Над Часовым Яром сбили два тяжелых гексакоптера ВСУ, бомбивших детский сад
Два тяжелых гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга" сбиты в небе над Часовым Яром в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным "Тони". РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T08:47:00+03:00
2025-03-09T08:47:00+03:00
2025-03-09T08:47:00+03:00
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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Два тяжелых гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга" сбиты в небе над Часовым Яром в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным "Тони". "Пара тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга" проводила разведку и сбрасывала бомбы в районе детского сада в Часовом Яру. Наблюдателям с земли удалось их засечь, подняли в воздух FPV-дроны и уничтожили сначала первую, потом вторую "Ягу", - сообщил агентству "Тони". Снятые перед попаданием дронов-камикадзе кадры были предоставлены агентству.
https://ria.ru/20250309/chasovyar-1981337707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003881697_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f84340b8beaeff3967fb0c56c9981df.jpg
Уничтожение двух гексакоптеров ВСУ типа "Баба-Яга" в небе над Часовым Яром
В небе над Часовым Яром сбиты два тяжелых гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга", рассказал РИА Новости оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным "Тони". "Пара тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга" проводила разведку и сбрасывала бомбы в районе детского сада в Часовом Яру. Наблюдателям с земли удалось их засечь, я поднял в воздух FPV-дроны и уничтожили сначала первую, потом вторую "Ягу"", - сообщил десантник с позывным "Тони".
Снятые перед попаданием дронов кадры оказались в распоряжении РИА Новости.
2025-03-09T08:47
true
PT0M36S
РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Над Часовым Яром сбили два тяжелых гексакоптера ВСУ, бомбивших детский сад
Оператор БПЛА Тони: над Часовым Яром сбили 2 бомбивших детсад дрона "Баба-Яга"