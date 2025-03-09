https://ria.ru/20250309/bespilotniki-2003880289.html

Над Часовым Яром сбили два тяжелых гексакоптера ВСУ, бомбивших детский сад

Над Часовым Яром сбили два тяжелых гексакоптера ВСУ, бомбивших детский сад - РИА Новости, 09.03.2025

Над Часовым Яром сбили два тяжелых гексакоптера ВСУ, бомбивших детский сад

Два тяжелых гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга" сбиты в небе над Часовым Яром в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным "Тони". РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T08:47:00+03:00

2025-03-09T08:47:00+03:00

2025-03-09T08:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003881697_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_58ba21904b4f320f0c2dd9ca2a853d2c.jpg

ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Два тяжелых гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга" сбиты в небе над Часовым Яром в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным "Тони". "Пара тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга" проводила разведку и сбрасывала бомбы в районе детского сада в Часовом Яру. Наблюдателям с земли удалось их засечь, подняли в воздух FPV-дроны и уничтожили сначала первую, потом вторую "Ягу", - сообщил агентству "Тони". Снятые перед попаданием дронов-камикадзе кадры были предоставлены агентству.

https://ria.ru/20250309/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение двух гексакоптеров ВСУ типа "Баба-Яга" в небе над Часовым Яром В небе над Часовым Яром сбиты два тяжелых гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга", рассказал РИА Новости оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным "Тони". "Пара тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга" проводила разведку и сбрасывала бомбы в районе детского сада в Часовом Яру. Наблюдателям с земли удалось их засечь, я поднял в воздух FPV-дроны и уничтожили сначала первую, потом вторую "Ягу"", - сообщил десантник с позывным "Тони". Снятые перед попаданием дронов кадры оказались в распоряжении РИА Новости. 2025-03-09T08:47 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы рф