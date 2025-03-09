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Над Часовым Яром сбили два тяжелых гексакоптера ВСУ, бомбивших детский сад - РИА Новости, 09.03.2025
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08:47 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/bespilotniki-2003880289.html
Над Часовым Яром сбили два тяжелых гексакоптера ВСУ, бомбивших детский сад
Над Часовым Яром сбили два тяжелых гексакоптера ВСУ, бомбивших детский сад - РИА Новости, 09.03.2025
Над Часовым Яром сбили два тяжелых гексакоптера ВСУ, бомбивших детский сад
Два тяжелых гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга" сбиты в небе над Часовым Яром в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным "Тони". РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T08:47:00+03:00
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специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Два тяжелых гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга" сбиты в небе над Часовым Яром в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным "Тони". "Пара тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга" проводила разведку и сбрасывала бомбы в районе детского сада в Часовом Яру. Наблюдателям с земли удалось их засечь, подняли в воздух FPV-дроны и уничтожили сначала первую, потом вторую "Ягу", - сообщил агентству "Тони". Снятые перед попаданием дронов-камикадзе кадры были предоставлены агентству.
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Уничтожение двух гексакоптеров ВСУ типа "Баба-Яга" в небе над Часовым Яром
В небе над Часовым Яром сбиты два тяжелых гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга", рассказал РИА Новости оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным "Тони". "Пара тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга" проводила разведку и сбрасывала бомбы в районе детского сада в Часовом Яру. Наблюдателям с земли удалось их засечь, я поднял в воздух FPV-дроны и уничтожили сначала первую, потом вторую "Ягу"", - сообщил десантник с позывным "Тони". Снятые перед попаданием дронов кадры оказались в распоряжении РИА Новости.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Над Часовым Яром сбили два тяжелых гексакоптера ВСУ, бомбивших детский сад

Оператор БПЛА Тони: над Часовым Яром сбили 2 бомбивших детсад дрона "Баба-Яга"

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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Два тяжелых гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга" сбиты в небе над Часовым Яром в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным "Тони".
"Пара тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга" проводила разведку и сбрасывала бомбы в районе детского сада в Часовом Яру. Наблюдателям с земли удалось их засечь, подняли в воздух FPV-дроны и уничтожили сначала первую, потом вторую "Ягу", - сообщил агентству "Тони".
Снятые перед попаданием дронов-камикадзе кадры были предоставлены агентству.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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