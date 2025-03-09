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Глава Чувашии рассказал о последствиях атаки беспилотника на нефтебазу - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:47 09.03.2025 (обновлено: 11:18 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/bespilotnik-2003888784.html
Глава Чувашии рассказал о последствиях атаки беспилотника на нефтебазу
Глава Чувашии рассказал о последствиях атаки беспилотника на нефтебазу - РИА Новости, 09.03.2025
Глава Чувашии рассказал о последствиях атаки беспилотника на нефтебазу
Беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Чебоксарах, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:47:00+03:00
2025-03-09T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
чебоксары
олег николаев (политик)
вооруженные силы украины
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар — РИА Новости. Беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Чебоксарах, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в Telegram-канале."Сегодня утром на территории ФГКУ "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших нет", — написал руководитель республики.Николаев уточнил, что объект нефтебазы находится сейчас на реконструкции. Власти региона контролируют ситуацию.Глава Чувашии добавил, что на месте случившегося работают экстренные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в российских регионах. Средства ПВО успешно сбивают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250309/bespilotniki-2003882413.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чебоксары
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происшествия, чебоксары, олег николаев (политик), вооруженные силы украины, чувашская республика (чувашия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Чебоксары, Олег Николаев (политик), Вооруженные силы Украины, Чувашская Республика (Чувашия)
Глава Чувашии рассказал о последствиях атаки беспилотника на нефтебазу

Украинский беспилотник атаковал территорию нефтебазы в Чебоксарах

© Фото : соцсетиАтака БПЛА на "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах
Атака БПЛА на Комбинат Буревестник в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : соцсети
Атака БПЛА на "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар — РИА Новости. Беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Чебоксарах, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в Telegram-канале.
"Сегодня утром на территории ФГКУ "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших нет", — написал руководитель республики.
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"Комбинат Буревестник" — федеральное государственное казенное учреждение. На его территории находятся нефтехранилища.

Николаев уточнил, что объект нефтебазы находится сейчас на реконструкции. Власти региона контролируют ситуацию.
Глава Чувашии добавил, что на месте случившегося работают экстренные службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в российских регионах. Средства ПВО успешно сбивают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЧебоксарыОлег Николаев (политик)Вооруженные силы УкраиныЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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