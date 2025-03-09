https://ria.ru/20250309/bespilotnik-2003888784.html
Глава Чувашии рассказал о последствиях атаки беспилотника на нефтебазу
Глава Чувашии рассказал о последствиях атаки беспилотника на нефтебазу - РИА Новости, 09.03.2025
Глава Чувашии рассказал о последствиях атаки беспилотника на нефтебазу
Беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Чебоксарах, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:47:00+03:00
2025-03-09T09:47:00+03:00
2025-03-09T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
чебоксары
олег николаев (политик)
вооруженные силы украины
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар — РИА Новости. Беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Чебоксарах, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в Telegram-канале."Сегодня утром на территории ФГКУ "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших нет", — написал руководитель республики.Николаев уточнил, что объект нефтебазы находится сейчас на реконструкции. Власти региона контролируют ситуацию.Глава Чувашии добавил, что на месте случившегося работают экстренные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в российских регионах. Средства ПВО успешно сбивают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250309/bespilotniki-2003882413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, чебоксары, олег николаев (политик), вооруженные силы украины, чувашская республика (чувашия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Чебоксары, Олег Николаев (политик), Вооруженные силы Украины, Чувашская Республика (Чувашия)
Глава Чувашии рассказал о последствиях атаки беспилотника на нефтебазу
Украинский беспилотник атаковал территорию нефтебазы в Чебоксарах