https://ria.ru/20250309/bespilotnik-2003888784.html

Глава Чувашии рассказал о последствиях атаки беспилотника на нефтебазу

Глава Чувашии рассказал о последствиях атаки беспилотника на нефтебазу - РИА Новости, 09.03.2025

Глава Чувашии рассказал о последствиях атаки беспилотника на нефтебазу

Беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Чебоксарах, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T09:47:00+03:00

2025-03-09T09:47:00+03:00

2025-03-09T11:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

чебоксары

олег николаев (политик)

вооруженные силы украины

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар — РИА Новости. Беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Чебоксарах, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в Telegram-канале."Сегодня утром на территории ФГКУ "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших нет", — написал руководитель республики.Николаев уточнил, что объект нефтебазы находится сейчас на реконструкции. Власти региона контролируют ситуацию.Глава Чувашии добавил, что на месте случившегося работают экстренные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в российских регионах. Средства ПВО успешно сбивают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250309/bespilotniki-2003882413.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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Ольга Фомченкова

происшествия, чебоксары, олег николаев (политик), вооруженные силы украины, чувашская республика (чувашия)