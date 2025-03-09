https://ria.ru/20250309/berlin-2003865154.html

В Берлине левые радикалы подожгли семь транспортных средств бундесвера

В Берлине левые радикалы подожгли семь транспортных средств бундесвера - РИА Новости, 09.03.2025

В Берлине левые радикалы подожгли семь транспортных средств бундесвера

Семь транспортных средств бундесвера подожгли в Берлине в ночь на субботу, ответственность за это взяли на себя левые радикалы, сообщает издание Bild. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T01:29:00+03:00

2025-03-09T01:29:00+03:00

2025-03-09T01:29:00+03:00

в мире

берлин (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:159:1786:1164_1920x0_80_0_0_bfbf0ef5348a58fe53613dfaa0dd5904.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Семь транспортных средств бундесвера подожгли в Берлине в ночь на субботу, ответственность за это взяли на себя левые радикалы, сообщает издание Bild. "Они подожгли семь транспортных средств! В округе Шпандау неизвестные в ночь на субботу устроили поджог (транспорта - ред.) бундесвера... Во второй половине дня Gruppe Agenda2029 на леворадикальной интернет-платформе Indymedia взяла на себя ответственность за поджог", - пишет газета. В частности, на платформе было опубликовано видео, на котором несколько человек проникают на огражденную территорию, где стоит транспорт бундесвера, и предположительно размещают рядом с ним коктейли Молотова. По данным портала T-online, правоохранители ведут расследование произошедшего.

https://ria.ru/20250304/arest-2003075488.html

https://ria.ru/20250110/germaniya-1993146377.html

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город)