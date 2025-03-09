https://ria.ru/20250309/berlin-2003865154.html
В Берлине левые радикалы подожгли семь транспортных средств бундесвера
В Берлине левые радикалы подожгли семь транспортных средств бундесвера - РИА Новости, 09.03.2025
В Берлине левые радикалы подожгли семь транспортных средств бундесвера
Семь транспортных средств бундесвера подожгли в Берлине в ночь на субботу, ответственность за это взяли на себя левые радикалы, сообщает издание Bild. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T01:29:00+03:00
2025-03-09T01:29:00+03:00
2025-03-09T01:29:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Семь транспортных средств бундесвера подожгли в Берлине в ночь на субботу, ответственность за это взяли на себя левые радикалы, сообщает издание Bild. "Они подожгли семь транспортных средств! В округе Шпандау неизвестные в ночь на субботу устроили поджог (транспорта - ред.) бундесвера... Во второй половине дня Gruppe Agenda2029 на леворадикальной интернет-платформе Indymedia взяла на себя ответственность за поджог", - пишет газета. В частности, на платформе было опубликовано видео, на котором несколько человек проникают на огражденную территорию, где стоит транспорт бундесвера, и предположительно размещают рядом с ним коктейли Молотова. По данным портала T-online, правоохранители ведут расследование произошедшего.
https://ria.ru/20250304/arest-2003075488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, берлин (город)
В Берлине левые радикалы подожгли семь транспортных средств бундесвера
В Берлине в округе Шпандау левые радикалы подожгли семь машин бундесвера