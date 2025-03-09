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В Австралии более 350 тысяч домов остались без света из-за циклона - РИА Новости, 09.03.2025
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09:58 09.03.2025 (обновлено: 12:02 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/avstralija-2003889125.html
В Австралии более 350 тысяч домов остались без света из-за циклона
В Австралии более 350 тысяч домов остались без света из-за циклона - РИА Новости, 09.03.2025
В Австралии более 350 тысяч домов остались без света из-за циклона
Более 350 тысяч домов в Австралии остаются без света из-за циклона "Альфред", сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:58:00+03:00
2025-03-09T12:02:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более 350 тысяч домов в Австралии остаются без света из-за циклона "Альфред", сообщает телеканал ABC. "По словам премьер-министра штата, в Квинсленде из-за циклона "Альфред" без электричества остались около 350 тысяч домов и предприятий", - говорится в сообщении телеканала. Кроме того, как отмечает портал News.com.au, на севере штата Новый Южный Уэльс, также затронутого циклоном, без света остаются 16 тысяч домов. Ранее в государственном метеобюро Австралии (BoM) сообщили, что тропический циклон "Альфред" достиг восточного побережья страны в пятницу утром. К утру субботы циклон ослабел и был классифицирован как минимальный. Тем не менее, стихия по-прежнему представляет опасность для населения, прогнозируются проливные дожди и наводнения.
https://ria.ru/20241214/tsiklon-1989252661.html
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в мире, австралия, квинсленд, новый южный уэльс
В мире, Австралия, Квинсленд, Новый Южный Уэльс
В Австралии более 350 тысяч домов остались без света из-за циклона

Более 350 тысяч домов в Австралии остаются без света из-за циклона "Альфред"

© Getty Images / Asanka RatnayakeПоследствия циклона "Альфред" в Квинсленде, Австралия. 9 марта 2025
Последствия циклона Альфред в Квинсленде, Австралия. 9 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Getty Images / Asanka Ratnayake
Последствия циклона "Альфред" в Квинсленде, Австралия. 9 марта 2025
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более 350 тысяч домов в Австралии остаются без света из-за циклона "Альфред", сообщает телеканал ABC.
"По словам премьер-министра штата, в Квинсленде из-за циклона "Альфред" без электричества остались около 350 тысяч домов и предприятий", - говорится в сообщении телеканала.
Кроме того, как отмечает портал News.com.au, на севере штата Новый Южный Уэльс, также затронутого циклоном, без света остаются 16 тысяч домов.
Ранее в государственном метеобюро Австралии (BoM) сообщили, что тропический циклон "Альфред" достиг восточного побережья страны в пятницу утром. К утру субботы циклон ослабел и был классифицирован как минимальный. Тем не менее, стихия по-прежнему представляет опасность для населения, прогнозируются проливные дожди и наводнения.
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