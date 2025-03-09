https://ria.ru/20250309/arest-2003873383.html

По делу экс-замглавы Росприроднадзора арестовали две квартиры

По делу экс-замглавы Росприроднадзора арестовали две квартиры - РИА Новости, 09.03.2025

По делу экс-замглавы Росприроднадзора арестовали две квартиры

Две квартиры в ЖК премиум-класса в Москве попали под арест в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве на 370 миллионов рублей, возбужденного против... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T06:13:00+03:00

2025-03-09T06:13:00+03:00

2025-03-09T06:13:00+03:00

происшествия

олег долматов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Две квартиры в ЖК премиум-класса в Москве попали под арест в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве на 370 миллионов рублей, возбужденного против экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно им, среди арестованного имущества по делу Долматова значатся две квартиры в 101,2 и 41,2 "квадрата" в ЖК премиум-класса "Английский квартал" в центре Москвы. По информации на сайте ЖК, сейчас за 83 миллиона рублей там продается квартира 106,1 квадратных метра, а квартиру 51,4 "квадрата" можно купить за 39,5 миллиона рублей. При этом, согласно материалам, арестованное имущество оформлено на родных и близких Долматова. Так, большая квартира зарегистрирована на экс-супругу Долматова, а другая – на его дочь, которая, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, живет в Лондоне. Как выяснил корреспондент РИА Новости, побывавший на территории жилого комплекса, ЖК "Английский квартал" находится под круглосуточной охраной, вход на территорию только по ключу. Кроме того, на территории нет машин, согласно концепции, жители оставляют свои авто на подземном охраняемом паркинге или за пределами ЖК. Территория комплекса оформлена в английском стиле с большим зеленым двором и удобными площадками для прогулки. Долматов был арестован в Москве в июне 2024 года. По версии следствия, он, будучи замглавы Росприроднадзора, желая похитить бюджетные деньги, которые были выделены на создание программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду, вступил в сговор с ранее знакомыми лицами, в том числе с экс-главой ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владиславом Новиковым. Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации. Ранее из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова. Ранее свои сроки получили два других фигуранта уголовного дела - бывший замдиректора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Андрей Кудрявцев и гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин.

https://ria.ru/20250307/sochi-2003527058.html

https://ria.ru/20250307/deputat-2003542896.html

https://ria.ru/20250225/blinovskaya-2001538296.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, олег долматов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)