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Алаудинов рассказал, как жители курского приграничья встречают военных - РИА Новости, 09.03.2025
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16:55 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/alaudinov-2003936207.html
Алаудинов рассказал, как жители курского приграничья встречают военных
Алаудинов рассказал, как жители курского приграничья встречают военных - РИА Новости, 09.03.2025
Алаудинов рассказал, как жители курского приграничья встречают военных
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T16:55:00+03:00
2025-03-09T16:55:00+03:00
россия
безопасность
курская область
апти алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что мирное население приветствует российские войска, которые успешно продвигаются в Курской области. "День хороший, очень плодотворный… Продвигаемся", - рассказал Алаутдинов о ситуации на линии боевого соприкосновения в Курской области. "Очень много мирного населения, мы наблюдаем, выходят, обнимают ребят наших", - добавил он. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250309/minoborony-2003932254.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, курская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Россия, Безопасность, Курская область, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Алаудинов рассказал, как жители курского приграничья встречают военных

Алаудинов: мирные жители приветствуют ВС РФ, продвигающиеся в Курской области

© РИА НовостиАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости
Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что мирное население приветствует российские войска, которые успешно продвигаются в Курской области.
"День хороший, очень плодотворный… Продвигаемся", - рассказал Алаутдинов о ситуации на линии боевого соприкосновения в Курской области.
Уничтожение автомобильной колонны подразделений ВСУ, покидающих позиции в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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Вчера, 16:21
"Очень много мирного населения, мы наблюдаем, выходят, обнимают ребят наших", - добавил он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияБезопасностьКурская областьАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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