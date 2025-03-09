https://ria.ru/20250309/alaudinov-2003936207.html

Алаудинов рассказал, как жители курского приграничья встречают военных

Алаудинов рассказал, как жители курского приграничья встречают военных - РИА Новости, 09.03.2025

Алаудинов рассказал, как жители курского приграничья встречают военных

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале,... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T16:55:00+03:00

2025-03-09T16:55:00+03:00

2025-03-09T16:55:00+03:00

россия

безопасность

курская область

апти алаудинов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что мирное население приветствует российские войска, которые успешно продвигаются в Курской области. "День хороший, очень плодотворный… Продвигаемся", - рассказал Алаутдинов о ситуации на линии боевого соприкосновения в Курской области. "Очень много мирного населения, мы наблюдаем, выходят, обнимают ребят наших", - добавил он. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250309/minoborony-2003932254.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, безопасность, курская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф