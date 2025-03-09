Рейтинг@Mail.ru
В ООН рассказали о ситуации с образованием девочек в Афганистане - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/afganistan-2003873758.html
В ООН рассказали о ситуации с образованием девочек в Афганистане
В ООН рассказали о ситуации с образованием девочек в Афганистане - РИА Новости, 09.03.2025
В ООН рассказали о ситуации с образованием девочек в Афганистане
Ограничения, введенные талибами (движение "Талибан")* в отношении женщин и девочек в Афганистане, уже затронули около полутора миллионов студенток и если эти... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T06:26:00+03:00
2025-03-09T06:26:00+03:00
в мире
афганистан
оон
юнеско
талибан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30934/71/309347119_0:969:1601:1869_1920x0_80_0_0_83e2545f29a12e24d550aaa71fa59a7d.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ограничения, введенные талибами (движение "Талибан")* в отношении женщин и девочек в Афганистане, уже затронули около полутора миллионов студенток и если эти рестрикции сохранятся, то к 2030 году число девочек, лишенных образования, может превысить четыре миллиона, говорится в заявлении специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). "Афганистан является единственной страной в мире, где девочкам запрещено посещать школу. Это вызывает особую тревогу, поскольку этот запрет сводит на нет десятилетия прогресса в области образования для женщин и девочек и возвращает страну к состоянию дефицита образования для женского населения", - говорится в заявлении. Организация подчеркивает, что этот регресс происходит после многих лет прогресса в области прав женщин и образования в Афганистане, что свидетельствует об утере ранее достигнутых успехов. Такие ограничения влияют не только на будущее отдельных девочек, но и на общественное и экономическое развитие Афганистана в целом. Как отмечает новостной портал Khaama press, несмотря на то, что международные организации, включая ЮНЕСКО, продолжают высвечивать серьезные негативные последствия такой политики, положение афганских женщин и девочек остается тяжелым. Не имея доступа к образованию и основным правам, они систематически лишаются возможностей, которые могли бы улучшить их жизнь и способствовать восстановлению страны. В долгосрочной перспективе эта системная дискриминация приведет к серьезным социальным последствиям, ограничивая способность Афганистана к экономическому, социальному и политическому прогрессу. Международное давление и поддержка афганских женщин необходимы для продвижения изменений в политике, способствующих равенству, образованию и возможностям для всех, отмечает издание.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20250308/missija-2003783139.html
https://ria.ru/20241011/oon-1977672945.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30934/71/309347119_0:800:1601:2000_1920x0_80_0_0_109b0d6b59083483095aea7a1e084f88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, оон, юнеско, талибан
В мире, Афганистан, ООН, ЮНЕСКО, Талибан
В ООН рассказали о ситуации с образованием девочек в Афганистане

К 2030 году в Афганистане будет четыре миллиона девочек, лишенных образования

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание ООН
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Здание ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ограничения, введенные талибами (движение "Талибан")* в отношении женщин и девочек в Афганистане, уже затронули около полутора миллионов студенток и если эти рестрикции сохранятся, то к 2030 году число девочек, лишенных образования, может превысить четыре миллиона, говорится в заявлении специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
"Афганистан является единственной страной в мире, где девочкам запрещено посещать школу. Это вызывает особую тревогу, поскольку этот запрет сводит на нет десятилетия прогресса в области образования для женщин и девочек и возвращает страну к состоянию дефицита образования для женского населения", - говорится в заявлении.
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Миссия ООН призвала власти Афганистана снять ограничения в отношении женщин
Вчера, 10:23
Организация подчеркивает, что этот регресс происходит после многих лет прогресса в области прав женщин и образования в Афганистане, что свидетельствует об утере ранее достигнутых успехов. Такие ограничения влияют не только на будущее отдельных девочек, но и на общественное и экономическое развитие Афганистана в целом.
Как отмечает новостной портал Khaama press, несмотря на то, что международные организации, включая ЮНЕСКО, продолжают высвечивать серьезные негативные последствия такой политики, положение афганских женщин и девочек остается тяжелым. Не имея доступа к образованию и основным правам, они систематически лишаются возможностей, которые могли бы улучшить их жизнь и способствовать восстановлению страны.
В долгосрочной перспективе эта системная дискриминация приведет к серьезным социальным последствиям, ограничивая способность Афганистана к экономическому, социальному и политическому прогрессу. Международное давление и поддержка афганских женщин необходимы для продвижения изменений в политике, способствующих равенству, образованию и возможностям для всех, отмечает издание.
* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
ООН призвала власти Афганистана пересмотреть политику в отношении девочек
11 октября 2024, 18:48
 
В миреАфганистанООНЮНЕСКОТалибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала