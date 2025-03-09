https://ria.ru/20250309/afganistan-2003873758.html
В ООН рассказали о ситуации с образованием девочек в Афганистане
В ООН рассказали о ситуации с образованием девочек в Афганистане - РИА Новости, 09.03.2025
В ООН рассказали о ситуации с образованием девочек в Афганистане
Ограничения, введенные талибами (движение "Талибан")* в отношении женщин и девочек в Афганистане, уже затронули около полутора миллионов студенток и если эти... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T06:26:00+03:00
2025-03-09T06:26:00+03:00
2025-03-09T06:26:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ограничения, введенные талибами (движение "Талибан")* в отношении женщин и девочек в Афганистане, уже затронули около полутора миллионов студенток и если эти рестрикции сохранятся, то к 2030 году число девочек, лишенных образования, может превысить четыре миллиона, говорится в заявлении специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). "Афганистан является единственной страной в мире, где девочкам запрещено посещать школу. Это вызывает особую тревогу, поскольку этот запрет сводит на нет десятилетия прогресса в области образования для женщин и девочек и возвращает страну к состоянию дефицита образования для женского населения", - говорится в заявлении. Организация подчеркивает, что этот регресс происходит после многих лет прогресса в области прав женщин и образования в Афганистане, что свидетельствует об утере ранее достигнутых успехов. Такие ограничения влияют не только на будущее отдельных девочек, но и на общественное и экономическое развитие Афганистана в целом. Как отмечает новостной портал Khaama press, несмотря на то, что международные организации, включая ЮНЕСКО, продолжают высвечивать серьезные негативные последствия такой политики, положение афганских женщин и девочек остается тяжелым. Не имея доступа к образованию и основным правам, они систематически лишаются возможностей, которые могли бы улучшить их жизнь и способствовать восстановлению страны. В долгосрочной перспективе эта системная дискриминация приведет к серьезным социальным последствиям, ограничивая способность Афганистана к экономическому, социальному и политическому прогрессу. Международное давление и поддержка афганских женщин необходимы для продвижения изменений в политике, способствующих равенству, образованию и возможностям для всех, отмечает издание.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20250308/missija-2003783139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, оон, юнеско, талибан
В мире, Афганистан, ООН, ЮНЕСКО, Талибан
В ООН рассказали о ситуации с образованием девочек в Афганистане
К 2030 году в Афганистане будет четыре миллиона девочек, лишенных образования
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ограничения, введенные талибами (движение "Талибан")* в отношении женщин и девочек в Афганистане, уже затронули около полутора миллионов студенток и если эти рестрикции сохранятся, то к 2030 году число девочек, лишенных образования, может превысить четыре миллиона, говорится в заявлении специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
"Афганистан является единственной страной в мире, где девочкам запрещено посещать школу. Это вызывает особую тревогу, поскольку этот запрет сводит на нет десятилетия прогресса в области образования для женщин и девочек и возвращает страну к состоянию дефицита образования для женского населения", - говорится в заявлении.
Организация подчеркивает, что этот регресс происходит после многих лет прогресса в области прав женщин и образования в Афганистане
, что свидетельствует об утере ранее достигнутых успехов. Такие ограничения влияют не только на будущее отдельных девочек, но и на общественное и экономическое развитие Афганистана в целом.
Как отмечает новостной портал Khaama press, несмотря на то, что международные организации, включая ЮНЕСКО
, продолжают высвечивать серьезные негативные последствия такой политики, положение афганских женщин и девочек остается тяжелым. Не имея доступа к образованию и основным правам, они систематически лишаются возможностей, которые могли бы улучшить их жизнь и способствовать восстановлению страны.
В долгосрочной перспективе эта системная дискриминация приведет к серьезным социальным последствиям, ограничивая способность Афганистана к экономическому, социальному и политическому прогрессу. Международное давление и поддержка афганских женщин необходимы для продвижения изменений в политике, способствующих равенству, образованию и возможностям для всех, отмечает издание.
* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность