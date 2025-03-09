https://ria.ru/20250309/aeroport-2003888284.html

Аэропорт Гамбурга отменил все рейсы из-за забастовки

Аэропорт Гамбурга отменил все рейсы из-за забастовки - РИА Новости, 09.03.2025

Аэропорт Гамбурга отменил все рейсы из-за забастовки

Аэропорт Гамбурга отменяет все рейсы на прилёт и вылет в воскресенье из-за забастовки, организованной профсоюзом Ver.di. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T09:45:00+03:00

2025-03-09T09:45:00+03:00

2025-03-09T09:45:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Аэропорт Гамбурга отменяет все рейсы на прилёт и вылет в воскресенье из-за забастовки, организованной профсоюзом Ver.di. "Необъявленная забастовка Ver.di 9 марта 2025 года. Без какого-либо предупреждения профсоюз Ver.di призвал службы аэропорта Гамбурга немедленно объявить забастовку в воскресенье, 9 марта. По этой причине аэропорт закрыт, и в течение всего дня не будет ни вылетов, ни прилётов", - написала пресс-служба аэропорта в его аккаунте в социальной сети Х. В пятницу информационное агентство DPA передавало, что ассоциация аэропортов Германии (ADV) ожидает отмены более 3,4 тысячи авиарейсов в понедельник из-за запланированной забастовки сотрудников в 11 воздушных гаванях страны. Отмечалось, что забастовка затронет аэропорты Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, аэропорт Кёльн/Бонн, аэропорты Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, Гамбурга, аэропорт Берлин-Бранденбург и Лейпциг/Галле. Забастовками профсоюз Ver.di хочет добиться повышения зарплат и улучшения условий труда для работников. В конце февраля профсоюз Ver.di уже проводил забастовки в аэропортах Мюнхена и Гамбурга.

https://ria.ru/20241209/volkswagen-1988180035.html

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в мире, гамбург (город), мюнхен, штутгарт