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В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер" - РИА Новости, 09.03.2025
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07:08 09.03.2025 (обновлено: 07:12 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/aeroport-2003875687.html
В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер"
В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер" - РИА Новости, 09.03.2025
В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер"
План "Ковер" в аэропорту Владикавказа снят, воздушная гавань функционирует в обычном режиме, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T07:08:00+03:00
2025-03-09T07:12:00+03:00
владикавказ
общество
сергей меняйло
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. План "Ковер" в аэропорту Владикавказа снят, воздушная гавань функционирует в обычном режиме, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.Ранее в воскресенье сообщалось об объявлении режима беспилотной опасности и введении плана "Ковер" в Северной Осетии, аэропорт Владикавказа был закрыт для приема и отправки самолетов."Отбой беспилотной опасности. План "Ковер" снят – аэропорт функционирует в обычном режиме. Оперштаб продолжает свою работу", - написал он.
https://ria.ru/20250309/rosaviatsiya-2003875109.html
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владикавказ, общество, сергей меняйло
Владикавказ, Общество, Сергей Меняйло
В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер"

В аэропорту Владикавказа отменили ограничения на прием и отправку самолетов

© Фото : Анна КабисоваМеждународный аэропорт "Владикавказ"
Международный аэропорт Владикавказ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : Анна Кабисова
Международный аэропорт "Владикавказ". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. План "Ковер" в аэропорту Владикавказа снят, воздушная гавань функционирует в обычном режиме, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье сообщалось об объявлении режима беспилотной опасности и введении плана "Ковер" в Северной Осетии, аэропорт Владикавказа был закрыт для приема и отправки самолетов.
"Отбой беспилотной опасности. План "Ковер" снят – аэропорт функционирует в обычном режиме. Оперштаб продолжает свою работу", - написал он.
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В аэропортах Астрахани, Нижнего Новгорода и Казани сняли ограничения
06:58
 
ВладикавказОбществоСергей Меняйло
 
 
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