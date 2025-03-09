https://ria.ru/20250309/aeroport-2003875687.html

В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер"

В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер" - РИА Новости, 09.03.2025

В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер"

План "Ковер" в аэропорту Владикавказа снят, воздушная гавань функционирует в обычном режиме, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T07:08:00+03:00

2025-03-09T07:08:00+03:00

2025-03-09T07:12:00+03:00

владикавказ

общество

сергей меняйло

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. План "Ковер" в аэропорту Владикавказа снят, воздушная гавань функционирует в обычном режиме, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.Ранее в воскресенье сообщалось об объявлении режима беспилотной опасности и введении плана "Ковер" в Северной Осетии, аэропорт Владикавказа был закрыт для приема и отправки самолетов."Отбой беспилотной опасности. План "Ковер" снят – аэропорт функционирует в обычном режиме. Оперштаб продолжает свою работу", - написал он.

https://ria.ru/20250309/rosaviatsiya-2003875109.html

владикавказ

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Дарья Буймова

владикавказ, общество, сергей меняйло