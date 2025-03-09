https://ria.ru/20250309/aeroport-2003875687.html
В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер"
В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер" - РИА Новости, 09.03.2025
В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер"
План "Ковер" в аэропорту Владикавказа снят, воздушная гавань функционирует в обычном режиме, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T07:08:00+03:00
2025-03-09T07:08:00+03:00
2025-03-09T07:12:00+03:00
владикавказ
общество
сергей меняйло
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. План "Ковер" в аэропорту Владикавказа снят, воздушная гавань функционирует в обычном режиме, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.Ранее в воскресенье сообщалось об объявлении режима беспилотной опасности и введении плана "Ковер" в Северной Осетии, аэропорт Владикавказа был закрыт для приема и отправки самолетов."Отбой беспилотной опасности. План "Ковер" снят – аэропорт функционирует в обычном режиме. Оперштаб продолжает свою работу", - написал он.
https://ria.ru/20250309/rosaviatsiya-2003875109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, общество, сергей меняйло
Владикавказ, Общество, Сергей Меняйло
В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер"
В аэропорту Владикавказа отменили ограничения на прием и отправку самолетов