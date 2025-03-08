Чернышенко отметил вклад россиянок в развитие всех сфер жизни
Чернышенко отметил вклад женщин в развитие образования, науки, туризма и спорта
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Женщины вносят вклад в развитие образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В нашей стране женщины вносят важный вклад в развитие всех сфер жизни, в том числе образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта. Они принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения, развитии добровольчества, проведении научных исследований, путешествуют и занимаются спортом. В этот праздник мы особенно благодарим женщин и желаем им крепкого здоровья, профессиональной реализации и большого счастья!" - приводятся в сообщении пресс-службы Росмолодежи поздравление Чернышенко.
В организации напомнили, что женщин-преподавателей в российских вузах насчитывается порядка 140 тысяч, а учителей школ и колледжей - почти 950 тысяч.
Согласно исследованию Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, наукой в России занимается более 130 тысяч женщин. По данным ИСИЭЗ, которые предоставила Росмолодежь, число женщин в российской науке составляет 40% от всех исследователей. В качестве сравнения организация привела аналогичные показатели в других странах. В частности, в Германии на долю женщин приходится 29,4% ученых, во Франции - 29,7%, в Республике Корея - 23%, в Японии - 18,3%.
Кроме того, Чернышенко добавил, что в России систематически занимаются спортом 33,5 миллиона женщин, среди которых есть и профессиональные спортсменки.
Глава Росмолодежи Григорий Гуров также присоединился к поздравлениям россиянок с 8 Марта. Он подчеркнул, что сфера отечественной молодежной политики немыслима без созидательной силы женщин. Гуров напомнил, что 69% зарегистрированных на платформе Добро.рф добровольцев составили женщины. Кроме того, 70% участников конкурса "Быть, а не казаться!" также составляют женщины, 81% - это женщины-экскурсоводы программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие", а среди наставников "Движения первых" зафиксировано более 800 тысяч женщин.
"Девушки возглавили 52 из 89 Международных клубов дружбы, которые открыты по поручению президента России о сохранении и развитии наследия Всемирного фестиваля молодёжи. Женская энергия, талант и преданность делу вдохновляют на новые достижения. Желаю всем россиянкам крепкого здоровья, счастья и благополучия", - приводятся в сообщении поздравления Гурова.
Международный женский день
Вчера, 01:56