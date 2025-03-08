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Чернышенко отметил вклад россиянок в развитие всех сфер жизни - РИА Новости, 08.03.2025
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13:13 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/zhenschiny-2003801070.html
Чернышенко отметил вклад россиянок в развитие всех сфер жизни
Чернышенко отметил вклад россиянок в развитие всех сфер жизни - РИА Новости, 08.03.2025
Чернышенко отметил вклад россиянок в развитие всех сфер жизни
Женщины вносят вклад в развитие образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:13:00+03:00
2025-03-08T13:13:00+03:00
общество
россия
германия
франция
дмитрий чернышенко
григорий гуров
высшая школа экономики (вшэ)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Женщины вносят вклад в развитие образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В нашей стране женщины вносят важный вклад в развитие всех сфер жизни, в том числе образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта. Они принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения, развитии добровольчества, проведении научных исследований, путешествуют и занимаются спортом. В этот праздник мы особенно благодарим женщин и желаем им крепкого здоровья, профессиональной реализации и большого счастья!" - приводятся в сообщении пресс-службы Росмолодежи поздравление Чернышенко. В организации напомнили, что женщин-преподавателей в российских вузах насчитывается порядка 140 тысяч, а учителей школ и колледжей - почти 950 тысяч. Согласно исследованию Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, наукой в России занимается более 130 тысяч женщин. По данным ИСИЭЗ, которые предоставила Росмолодежь, число женщин в российской науке составляет 40% от всех исследователей. В качестве сравнения организация привела аналогичные показатели в других странах. В частности, в Германии на долю женщин приходится 29,4% ученых, во Франции - 29,7%, в Республике Корея - 23%, в Японии - 18,3%. Кроме того, Чернышенко добавил, что в России систематически занимаются спортом 33,5 миллиона женщин, среди которых есть и профессиональные спортсменки. Глава Росмолодежи Григорий Гуров также присоединился к поздравлениям россиянок с 8 Марта. Он подчеркнул, что сфера отечественной молодежной политики немыслима без созидательной силы женщин. Гуров напомнил, что 69% зарегистрированных на платформе Добро.рф добровольцев составили женщины. Кроме того, 70% участников конкурса "Быть, а не казаться!" также составляют женщины, 81% - это женщины-экскурсоводы программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие", а среди наставников "Движения первых" зафиксировано более 800 тысяч женщин. "Девушки возглавили 52 из 89 Международных клубов дружбы, которые открыты по поручению президента России о сохранении и развитии наследия Всемирного фестиваля молодёжи. Женская энергия, талант и преданность делу вдохновляют на новые достижения. Желаю всем россиянкам крепкого здоровья, счастья и благополучия", - приводятся в сообщении поздравления Гурова.
https://ria.ru/20250308/prazdnik-1848743509.html
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общество, россия, германия, франция, дмитрий чернышенко, григорий гуров, высшая школа экономики (вшэ), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Германия, Франция, Дмитрий Чернышенко, Григорий Гуров, Высшая школа экономики (ВШЭ), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Чернышенко отметил вклад россиянок в развитие всех сфер жизни

Чернышенко отметил вклад женщин в развитие образования, науки, туризма и спорта

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Женщины вносят вклад в развитие образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В нашей стране женщины вносят важный вклад в развитие всех сфер жизни, в том числе образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта. Они принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения, развитии добровольчества, проведении научных исследований, путешествуют и занимаются спортом. В этот праздник мы особенно благодарим женщин и желаем им крепкого здоровья, профессиональной реализации и большого счастья!" - приводятся в сообщении пресс-службы Росмолодежи поздравление Чернышенко.
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В организации напомнили, что женщин-преподавателей в российских вузах насчитывается порядка 140 тысяч, а учителей школ и колледжей - почти 950 тысяч.
Согласно исследованию Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, наукой в России занимается более 130 тысяч женщин. По данным ИСИЭЗ, которые предоставила Росмолодежь, число женщин в российской науке составляет 40% от всех исследователей. В качестве сравнения организация привела аналогичные показатели в других странах. В частности, в Германии на долю женщин приходится 29,4% ученых, во Франции - 29,7%, в Республике Корея - 23%, в Японии - 18,3%.
Кроме того, Чернышенко добавил, что в России систематически занимаются спортом 33,5 миллиона женщин, среди которых есть и профессиональные спортсменки.
Глава Росмолодежи Григорий Гуров также присоединился к поздравлениям россиянок с 8 Марта. Он подчеркнул, что сфера отечественной молодежной политики немыслима без созидательной силы женщин. Гуров напомнил, что 69% зарегистрированных на платформе Добро.рф добровольцев составили женщины. Кроме того, 70% участников конкурса "Быть, а не казаться!" также составляют женщины, 81% - это женщины-экскурсоводы программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие", а среди наставников "Движения первых" зафиксировано более 800 тысяч женщин.
"Девушки возглавили 52 из 89 Международных клубов дружбы, которые открыты по поручению президента России о сохранении и развитии наследия Всемирного фестиваля молодёжи. Женская энергия, талант и преданность делу вдохновляют на новые достижения. Желаю всем россиянкам крепкого здоровья, счастья и благополучия", - приводятся в сообщении поздравления Гурова.
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ОбществоРоссияГерманияФранцияДмитрий ЧернышенкоГригорий ГуровВысшая школа экономики (ВШЭ)Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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