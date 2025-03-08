https://ria.ru/20250308/zhenschiny-2003801070.html

Чернышенко отметил вклад россиянок в развитие всех сфер жизни

Чернышенко отметил вклад россиянок в развитие всех сфер жизни - РИА Новости, 08.03.2025

Чернышенко отметил вклад россиянок в развитие всех сфер жизни

Женщины вносят вклад в развитие образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T13:13:00+03:00

2025-03-08T13:13:00+03:00

2025-03-08T13:13:00+03:00

общество

россия

германия

франция

дмитрий чернышенко

григорий гуров

высшая школа экономики (вшэ)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Женщины вносят вклад в развитие образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В нашей стране женщины вносят важный вклад в развитие всех сфер жизни, в том числе образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта. Они принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения, развитии добровольчества, проведении научных исследований, путешествуют и занимаются спортом. В этот праздник мы особенно благодарим женщин и желаем им крепкого здоровья, профессиональной реализации и большого счастья!" - приводятся в сообщении пресс-службы Росмолодежи поздравление Чернышенко. В организации напомнили, что женщин-преподавателей в российских вузах насчитывается порядка 140 тысяч, а учителей школ и колледжей - почти 950 тысяч. Согласно исследованию Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, наукой в России занимается более 130 тысяч женщин. По данным ИСИЭЗ, которые предоставила Росмолодежь, число женщин в российской науке составляет 40% от всех исследователей. В качестве сравнения организация привела аналогичные показатели в других странах. В частности, в Германии на долю женщин приходится 29,4% ученых, во Франции - 29,7%, в Республике Корея - 23%, в Японии - 18,3%. Кроме того, Чернышенко добавил, что в России систематически занимаются спортом 33,5 миллиона женщин, среди которых есть и профессиональные спортсменки. Глава Росмолодежи Григорий Гуров также присоединился к поздравлениям россиянок с 8 Марта. Он подчеркнул, что сфера отечественной молодежной политики немыслима без созидательной силы женщин. Гуров напомнил, что 69% зарегистрированных на платформе Добро.рф добровольцев составили женщины. Кроме того, 70% участников конкурса "Быть, а не казаться!" также составляют женщины, 81% - это женщины-экскурсоводы программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие", а среди наставников "Движения первых" зафиксировано более 800 тысяч женщин. "Девушки возглавили 52 из 89 Международных клубов дружбы, которые открыты по поручению президента России о сохранении и развитии наследия Всемирного фестиваля молодёжи. Женская энергия, талант и преданность делу вдохновляют на новые достижения. Желаю всем россиянкам крепкого здоровья, счастья и благополучия", - приводятся в сообщении поздравления Гурова.

https://ria.ru/20250308/prazdnik-1848743509.html

https://ria.ru/20250308/prazdnik-2003755981.html

россия

германия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, германия, франция, дмитрий чернышенко, григорий гуров, высшая школа экономики (вшэ), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)