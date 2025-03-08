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На Западе раскрыли, какой сигнал Трамп послал украинцам из-за Зеленского - РИА Новости, 08.03.2025
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17:03 08.03.2025 (обновлено: 21:46 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/zelenskiy-2003830835.html
На Западе раскрыли, какой сигнал Трамп послал украинцам из-за Зеленского
На Западе раскрыли, какой сигнал Трамп послал украинцам из-за Зеленского - РИА Новости, 08.03.2025
На Западе раскрыли, какой сигнал Трамп послал украинцам из-за Зеленского
Президент США Дональд Трамп своими заявлениями обращается к украинцам, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T17:03:00+03:00
2025-03-08T21:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своими заявлениями обращается к украинцам, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он написал в соцсети Х."Дорогие украинцы, президент Трамп говорит вам, чтобы вы избавились от господина Зеленского", — говорится в публикации. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250308/zelenskiy-2003816901.html
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в мире, сша, дональд трамп, киев, владимир зеленский
В мире, США, Дональд Трамп, Киев, Владимир Зеленский
На Западе раскрыли, какой сигнал Трамп послал украинцам из-за Зеленского

Аналитик Кошкович: Трамп посылает украинцам сигнал о замене Зеленского

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своими заявлениями обращается к украинцам, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он написал в соцсети Х.

"Дорогие украинцы, президент Трамп говорит вам, чтобы вы избавились от господина Зеленского", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Раде обратились с неожиданным призывом к США из-за Зеленского
Вчера, 14:54
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
"Жестокая правда". В Польше резко высказались о Зеленском
Вчера, 09:44
 
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