https://ria.ru/20250308/zelenskiy-2003830835.html

На Западе раскрыли, какой сигнал Трамп послал украинцам из-за Зеленского

На Западе раскрыли, какой сигнал Трамп послал украинцам из-за Зеленского - РИА Новости, 08.03.2025

На Западе раскрыли, какой сигнал Трамп послал украинцам из-за Зеленского

Президент США Дональд Трамп своими заявлениями обращается к украинцам, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T17:03:00+03:00

2025-03-08T17:03:00+03:00

2025-03-08T21:46:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

киев

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4df50a3167c7a42abd755a2c934e66f3.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своими заявлениями обращается к украинцам, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он написал в соцсети Х."Дорогие украинцы, президент Трамп говорит вам, чтобы вы избавились от господина Зеленского", — говорится в публикации. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250308/zelenskiy-2003816901.html

https://ria.ru/20250308/zelenskiy-2003779162.html

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, киев, владимир зеленский