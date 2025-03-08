На Западе раскрыли, какой сигнал Трамп послал украинцам из-за Зеленского
Аналитик Кошкович: Трамп посылает украинцам сигнал о замене Зеленского
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своими заявлениями обращается к украинцам, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он написал в соцсети Х.
"Дорогие украинцы, президент Трамп говорит вам, чтобы вы избавились от господина Зеленского", — говорится в публикации.
"Дорогие украинцы, президент Трамп говорит вам, чтобы вы избавились от господина Зеленского", — говорится в публикации.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.