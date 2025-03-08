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В Раде обратились с неожиданным призывом к США из-за Зеленского - РИА Новости, 08.03.2025
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14:54 08.03.2025 (обновлено: 15:18 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/zelenskiy-2003816901.html
В Раде обратились с неожиданным призывом к США из-за Зеленского
В Раде обратились с неожиданным призывом к США из-за Зеленского - РИА Новости, 08.03.2025
В Раде обратились с неожиданным призывом к США из-за Зеленского
Если Владимир Зеленский приедет в США в своем обычном образе, его нужно будет сразу выгнать из страны, написал в Telegram депутат Верховной рады Украины... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:54:00+03:00
2025-03-08T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Если Владимир Зеленский приедет в США в своем обычном образе, его нужно будет сразу выгнать из страны, написал в Telegram депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."В следующий раз, когда Зеленский прилетит в Вашингтон — если будет не в костюме с галстуком, то сразу загонять обратно в самолет, и домой", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что глава киевского режима, таким образом, должен подумать над своим поведением и внешним видом. Внешний вид Зеленского не раз становился поводом для язвительных комментариев. Нарушение протокола стало в определенном смысле его визитной карточкой.Даже Трамп на встрече с главой киевского режима в Вашингтоне иронично оценил внешний вид Зеленского, заявив, что тот приоделся.Глава киевского режима посетил Белый дом для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр 28 февраля. Однако визит обернулся для него скандалом. Трамп отчитал Зеленского и потребовал от него согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250308/zelenskiy-2003779162.html
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина
В Раде обратились с неожиданным призывом к США из-за Зеленского

Нардеп Дубинский предложил США выгнать Зеленского, если тот будет без костюма

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Если Владимир Зеленский приедет в США в своем обычном образе, его нужно будет сразу выгнать из страны, написал в Telegram депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

"В следующий раз, когда Зеленский прилетит в Вашингтон — если будет не в костюме с галстуком, то сразу загонять обратно в самолет, и домой", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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Дубинский добавил, что глава киевского режима, таким образом, должен подумать над своим поведением и внешним видом.

Внешний вид Зеленского не раз становился поводом для язвительных комментариев. Нарушение протокола стало в определенном смысле его визитной карточкой.
Даже Трамп на встрече с главой киевского режима в Вашингтоне иронично оценил внешний вид Зеленского, заявив, что тот приоделся.
Глава киевского режима посетил Белый дом для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр 28 февраля. Однако визит обернулся для него скандалом. Трамп отчитал Зеленского и потребовал от него согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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