https://ria.ru/20250308/zelenskiy-2003816901.html

В Раде обратились с неожиданным призывом к США из-за Зеленского

В Раде обратились с неожиданным призывом к США из-за Зеленского - РИА Новости, 08.03.2025

В Раде обратились с неожиданным призывом к США из-за Зеленского

Если Владимир Зеленский приедет в США в своем обычном образе, его нужно будет сразу выгнать из страны, написал в Telegram депутат Верховной рады Украины... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T14:54:00+03:00

2025-03-08T14:54:00+03:00

2025-03-08T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Если Владимир Зеленский приедет в США в своем обычном образе, его нужно будет сразу выгнать из страны, написал в Telegram депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."В следующий раз, когда Зеленский прилетит в Вашингтон — если будет не в костюме с галстуком, то сразу загонять обратно в самолет, и домой", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что глава киевского режима, таким образом, должен подумать над своим поведением и внешним видом. Внешний вид Зеленского не раз становился поводом для язвительных комментариев. Нарушение протокола стало в определенном смысле его визитной карточкой.Даже Трамп на встрече с главой киевского режима в Вашингтоне иронично оценил внешний вид Зеленского, заявив, что тот приоделся.Глава киевского режима посетил Белый дом для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр 28 февраля. Однако визит обернулся для него скандалом. Трамп отчитал Зеленского и потребовал от него согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250308/zelenskiy-2003779162.html

https://ria.ru/20250308/tramp-2003775289.html

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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина