https://ria.ru/20250308/zelenskiy-2003779162.html

"Жестокая правда". В Польше резко высказались о Зеленском

"Жестокая правда". В Польше резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 08.03.2025

"Жестокая правда". В Польше резко высказались о Зеленском

Владимир Зеленский просчитался, полагая, что Дональд Трамп не станет президентом США, заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T09:44:00+03:00

2025-03-08T09:44:00+03:00

2025-03-08T17:59:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский просчитался, полагая, что Дональд Трамп не станет президентом США, заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с агентством РАР."Известно, что он сделал ставку не на того игрока, он поддержал Камалу Харрис, а до этого Джо Байдена. Он рассчитывал на то, что Дональд Трамп больше никогда не будет хозяином Белого дома. Он просчитался", — сказал Моравецкий. Он добавил, что все, кто может разумно взглянуть на реальность, знают, что без США нет независимой Украины. "Это жестокая правда", — подчеркнул бывший премьер. На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон и для своих союзников заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом. Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.

https://ria.ru/20250308/tramp-2003775289.html

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в мире, сша, дональд трамп, матеуш моравецкий, владимир зеленский, украина