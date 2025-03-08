Эксперт объяснил, почему Европа не сможет заменить США для Украины
Шуларик: Европе не хватает возможностей для замены помощи США Украине
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Европе не хватает собственных технических возможностей для замены помощи, которую предоставляют США Украине, считает президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик.
Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18.00 понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
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"Увеличение поддержки Украины не стало бы экономической проблемой. Мы это сможем (осуществить - ред.), если захотим... Но Европа не может производить (зенитно-ракетные - ред.) комплексы Patriot для воздушной обороны, у Европы нет спутниковых систем Starlink... ЕС прежде всего нужно устранить пробелы в собственных возможностях", - сказал Шуларик в интервью немецкой газете Welt.
"Нам, европейцам, не хватает необходимых возможностей, чтобы надежно защитить себя или предотвратить возможные нападения без (участия - ред.) американцев. Это касается, например, средств спутниковой разведки и других космических вооружений, как, в том числе, ракеты большой дальности, воздушной обороны и защиты восточного фланга НАТО без наземных войск США", - заявил Шуларик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.