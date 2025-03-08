https://ria.ru/20250308/yaponiya-2003856269.html
У островов Рюкю в Японии произошло землетрясение
У островов Рюкю в Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 08.03.2025
У островов Рюкю в Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у группы японских островов Рюкю, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T22:10:00+03:00
2025-03-08T22:10:00+03:00
2025-03-08T22:26:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у группы японских островов Рюкю, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).Землетрясение зафиксировано в 21.54 по московскому времени, очаг залегает на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступила.
https://ria.ru/20250308/zemletryasenie-2003775459.html
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япония, в мире, землетрясение
Япония, В мире, Землетрясение
У островов Рюкю в Японии произошло землетрясение
У островов Рюкю в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8