https://ria.ru/20250308/yaponiya-2003856269.html

У островов Рюкю в Японии произошло землетрясение

У островов Рюкю в Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 08.03.2025

У островов Рюкю в Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у группы японских островов Рюкю, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T22:10:00+03:00

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япония

в мире

землетрясение

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у группы японских островов Рюкю, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).Землетрясение зафиксировано в 21.54 по московскому времени, очаг залегает на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступила.

https://ria.ru/20250308/zemletryasenie-2003775459.html

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япония, в мире, землетрясение