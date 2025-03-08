https://ria.ru/20250308/xpeng-2003800336.html
В Китае планируют запустить массовое производство летающих автомобилей
В Китае планируют запустить массовое производство летающих автомобилей - РИА Новости, 08.03.2025
В Китае планируют запустить массовое производство летающих автомобилей
Китайский производитель электрокаров XPeng планирует первым в мире запустить в 2026 году массовое производство летающих автомобилей, заявил генеральный директор РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:00:00+03:00
2025-03-08T13:00:00+03:00
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ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Китайский производитель электрокаров XPeng планирует первым в мире запустить в 2026 году массовое производство летающих автомобилей, заявил генеральный директор компании Хэ Сяопэн. "Китайский производитель электромобилей XPeng Motors планирует массовое производство летающих автомобилей к 2026 году", - приводит слова Хэ Сяопэна агентство Синьхуа. По его словам, компания строит такие планы на фоне развития экономики полетов на низких высотах в Китае благодаря политическим мерам поддержки. Хэ Сяопэн добавил, что если работы будут идти по графику, то XPeng "станет первой в мире компанией, которая начнет массовое производство летающих автомобилей". Как следует из опубликованного на этой неделе плана экономического и социального развития КНР на 2025 год, в этом году власти страны планируют расширять сферы применения низковысотных летательных аппаратов "(Следует) непрерывно наращивать возможности по контролю над безопасностью полетов на малых высотах и по устранению связанных с ними рисков, с учетом местных условий расширять сферы применения низковысотных летательных аппаратов", - говорится в документе, опубликованном 5 марта, в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). В конце 2024 года в XPeng заявляли, что компания планирует завершить строительство завода по производству летающих автомобилей в третьем квартале 2025 года. Ранее вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань заявил РИА Новости, что XPeng планирует к концу 2024 года начать предпродажи XPeng Aeroht - модульного автомобиля, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. По его словам, владелец такого автомобиля сможет "доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь". Ван Тань сообщил, что автомобиль сначала намерены продавать в Китае, а в будущем последовательно продвигать и на мировом рынке. Он отмечал, что, по предварительной оценке, цена модульного летающего автомобиля составит от 1 до 2 миллионов юаней (138–276 тысяч долларов). Доставку клиентам компания рассчитывает начать в четвертом квартале 2025 года.
https://ria.ru/20250215/rossija-1999530391.html
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технологии, китай, авто, в мире
Технологии, Китай, Авто, В мире
В Китае планируют запустить массовое производство летающих автомобилей
XPeng планирует начать массовое производство летающих автомобилей к 2026 году
ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Китайский производитель электрокаров XPeng планирует первым в мире запустить в 2026 году массовое производство летающих автомобилей, заявил генеральный директор компании Хэ Сяопэн.
"Китайский производитель электромобилей XPeng Motors планирует массовое производство летающих автомобилей к 2026 году", - приводит слова Хэ Сяопэна агентство Синьхуа.
По его словам, компания строит такие планы на фоне развития экономики полетов на низких высотах в Китае благодаря политическим мерам поддержки. Хэ Сяопэн добавил, что если работы будут идти по графику, то XPeng "станет первой в мире компанией, которая начнет массовое производство летающих автомобилей".
Как следует из опубликованного на этой неделе плана экономического и социального развития КНР на 2025 год, в этом году власти страны планируют расширять сферы применения низковысотных летательных аппаратов
"(Следует) непрерывно наращивать возможности по контролю над безопасностью полетов на малых высотах и по устранению связанных с ними рисков, с учетом местных условий расширять сферы применения низковысотных летательных аппаратов", - говорится в документе, опубликованном 5 марта, в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
В конце 2024 года в XPeng заявляли, что компания планирует завершить строительство завода по производству летающих автомобилей в третьем квартале 2025 года.
Ранее вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань заявил РИА Новости, что XPeng планирует к концу 2024 года начать предпродажи XPeng Aeroht - модульного автомобиля, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. По его словам, владелец такого автомобиля сможет "доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь". Ван Тань сообщил, что автомобиль сначала намерены продавать в Китае
, а в будущем последовательно продвигать и на мировом рынке.
Он отмечал, что, по предварительной оценке, цена модульного летающего автомобиля составит от 1 до 2 миллионов юаней (138–276 тысяч долларов). Доставку клиентам компания рассчитывает начать в четвертом квартале 2025 года.