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На Украине заявили о взрывах в Запорожской области
На Украине заявили о взрывах в Запорожской области - РИА Новости, 08.03.2025
На Украине заявили о взрывах в Запорожской области
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T22:27:00+03:00
2025-03-08T22:27:00+03:00
2025-03-08T22:54:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Позже он уточнил, что около десяти взрывов прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Черниговской, ,Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250308/kherson-2003836362.html
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На Украине заявили о взрывах в Запорожской области
Глава Запорожской области Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части