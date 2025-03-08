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На Украине заявили о взрывах в Запорожской области - РИА Новости, 08.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 08.03.2025 (обновлено: 22:54 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/vzryvy-2003857113.html
На Украине заявили о взрывах в Запорожской области
На Украине заявили о взрывах в Запорожской области - РИА Новости, 08.03.2025
На Украине заявили о взрывах в Запорожской области
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T22:27:00+03:00
2025-03-08T22:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Позже он уточнил, что около десяти взрывов прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Черниговской, ,Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250308/kherson-2003836362.html
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запорожская область
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в мире, запорожская область, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация, Украина
На Украине заявили о взрывах в Запорожской области

Глава Запорожской области Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
«
"Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Вчера, 18:05
Позже он уточнил, что около десяти взрывов прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Черниговской, ,Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Николаеве прогремел взрыв
Вчера, 09:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияКиевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрацияУкраина
 
 
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