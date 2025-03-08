Возле города Черкассы прогремел второй взрыв
Возле города Черкассы после воздушной тревоги прогремел второй взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Второй взрыв за 16 минут прозвучал возле города Черкассы и в самом городе на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский "24-й канал".
Ранее, в 02.21 мск, телеканал уже сообщал о взрыве возле Черкасс. О втором взрыве телеканал сообщил в 02.37 мск.
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"В Черкассах и близ города снова был слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черкасской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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