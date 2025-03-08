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Возле города Черкассы прогремел второй взрыв

Возле города Черкассы прогремел второй взрыв - РИА Новости, 08.03.2025

Возле города Черкассы прогремел второй взрыв

Второй взрыв за 16 минут прозвучал возле города Черкассы и в самом городе на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский "24-й... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T02:51:00+03:00

2025-03-08T02:51:00+03:00

2025-03-08T02:51:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Второй взрыв за 16 минут прозвучал возле города Черкассы и в самом городе на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский "24-й канал". Ранее, в 02.21 мск, телеканал уже сообщал о взрыве возле Черкасс. О втором взрыве телеканал сообщил в 02.37 мск. "В Черкассах и близ города снова был слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черкасской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, черкассы, черкасская область, украина, вооруженные силы украины