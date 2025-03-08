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Возле города Черкассы прогремел второй взрыв - РИА Новости, 08.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:51 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/vzryv-2003758481.html
Возле города Черкассы прогремел второй взрыв
Возле города Черкассы прогремел второй взрыв - РИА Новости, 08.03.2025
Возле города Черкассы прогремел второй взрыв
Второй взрыв за 16 минут прозвучал возле города Черкассы и в самом городе на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский "24-й... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T02:51:00+03:00
2025-03-08T02:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черкассы
черкасская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Второй взрыв за 16 минут прозвучал возле города Черкассы и в самом городе на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский "24-й канал". Ранее, в 02.21 мск, телеканал уже сообщал о взрыве возле Черкасс. О втором взрыве телеканал сообщил в 02.37 мск. "В Черкассах и близ города снова был слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черкасской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, черкассы, черкасская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкассы, Черкасская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Возле города Черкассы прогремел второй взрыв

Возле города Черкассы после воздушной тревоги прогремел второй взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Второй взрыв за 16 минут прозвучал возле города Черкассы и в самом городе на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский "24-й канал".
Ранее, в 02.21 мск, телеканал уже сообщал о взрыве возле Черкасс. О втором взрыве телеканал сообщил в 02.37 мск.
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16 февраля, 08:00
"В Черкассах и близ города снова был слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черкасской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧеркассыЧеркасская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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