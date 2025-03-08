https://ria.ru/20250308/vsu-2003831862.html

ВСУ атаковали село в Курской области

ВСУ атаковали село в Курской области - РИА Новости, 08.03.2025

ВСУ атаковали село в Курской области

ВСУ атаковали село Махов Колодезь Большесолдатского района в Курской области, 14 домов повреждены, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Хинштейн в... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T17:20:00+03:00

2025-03-08T17:20:00+03:00

2025-03-08T17:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

большесолдатский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали село Махов Колодезь Большесолдатского района в Курской области, 14 домов повреждены, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Хинштейн в Telgram-канале. "Сегодня ВСУ атаковали село Махов Колодезь Большесолдатского района. В результате обстрела населенного пункта повреждены 14 домов по улице Новоселовка – посечены фасады, выбиты окна", - написал он.Отмечается, что пострадавших и раненых среди жителей нет.

https://ria.ru/20250308/analitik-2003797357.html

большесолдатский район

курская область

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большесолдатский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия