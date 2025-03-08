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ВСУ атаковали село в Курской области - РИА Новости, 08.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:20 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/vsu-2003831862.html
ВСУ атаковали село в Курской области
ВСУ атаковали село в Курской области - РИА Новости, 08.03.2025
ВСУ атаковали село в Курской области
ВСУ атаковали село Махов Колодезь Большесолдатского района в Курской области, 14 домов повреждены, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Хинштейн в... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T17:20:00+03:00
2025-03-08T17:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
большесолдатский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали село Махов Колодезь Большесолдатского района в Курской области, 14 домов повреждены, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Хинштейн в Telgram-канале. &quot;Сегодня ВСУ атаковали село Махов Колодезь Большесолдатского района. В результате обстрела населенного пункта повреждены 14 домов по улице Новоселовка – посечены фасады, выбиты окна&quot;, - написал он.Отмечается, что пострадавших и раненых среди жителей нет.
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большесолдатский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Большесолдатский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали село в Курской области

Хинштейн: ВСУ обстреляли курское село Махов Колодезь, 14 домов повреждены

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали село Махов Колодезь Большесолдатского района в Курской области, 14 домов повреждены, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Хинштейн в Telgram-канале.
«

"Сегодня ВСУ атаковали село Махов Колодезь Большесолдатского района. В результате обстрела населенного пункта повреждены 14 домов по улице Новоселовка – посечены фасады, выбиты окна", - написал он.

Отмечается, что пострадавших и раненых среди жителей нет.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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Вчера, 12:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБольшесолдатский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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