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Минобороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин - РИА Новости, 08.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/vsu-2003828306.html
Минобороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин
Минобороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин - РИА Новости, 08.03.2025
Минобороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин
Министерство обороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин, более 5,5 тысяч из них - непосредственно на передовой. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T16:35:00+03:00
2025-03-08T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин, более 5,5 тысяч из них - непосредственно на передовой. "Более 5,5 тысяч женщин служат на передовой, а всего в ВСУ - 70 тысяч женщин-военнослужащих. Это на 20% больше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. Тема мобилизации женщин на Украине набирает популярность среди украинских пользователей соцсетей: они рассказывают о том, что повестки получают даже беременные и женщины старше 50 лет, и активно интересуются возможностью получения отсрочки от мобилизации, установило РИА Новости на основе данных из соцсетей. Адвокаты открыто публикуют ответы на подобные вопросы, а в комментариях пользователи делятся историями принудительной мобилизации женщин и произвола со штрафами и повестками. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в середине октября заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин в будущем. Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, пожелавших пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной. Позже глава совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что женщин на Украине надо готовить к военной службе. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20241105/mobilizatsiya-1981960632.html
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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Минобороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин

Минобороны Украины: в ВСУ служат 70 тысяч женщин, более 5,5 тысяч на передовой

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин, более 5,5 тысяч из них - непосредственно на передовой.
«
"Более 5,5 тысяч женщин служат на передовой, а всего в ВСУ - 70 тысяч женщин-военнослужащих. Это на 20% больше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
На Украине призвали объявить обязательную мобилизацию для женщин
5 ноября 2024, 15:51
Тема мобилизации женщин на Украине набирает популярность среди украинских пользователей соцсетей: они рассказывают о том, что повестки получают даже беременные и женщины старше 50 лет, и активно интересуются возможностью получения отсрочки от мобилизации, установило РИА Новости на основе данных из соцсетей. Адвокаты открыто публикуют ответы на подобные вопросы, а в комментариях пользователи делятся историями принудительной мобилизации женщин и произвола со штрафами и повестками.
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в середине октября заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин в будущем. Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, пожелавших пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной. Позже глава совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что женщин на Украине надо готовить к военной службе.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Залужный допустил мобилизацию украинок во имя "спасения Европы"
17 октября 2024, 19:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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